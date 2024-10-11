الجمعة 11 أكتوبر 2024
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محافظات

إعدام 65 طن مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي بالدقهلية

ضبط اطنان مخللات
ضبط اطنان مخللات في حملة صحية بالدقهلية، فيتو

أعلنت صحة الدقهلية عن إعدام 65 طنا مخللات متنوعة دون بيانات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

حيث قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، للأسبوع الثانى على التوالى، بشن حملة مكبرة برئاسة تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى يرافقه الدكتورة  لبني عابد مدير إدارة الأغذية على المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة.

يأتى ذلك بناء علي تعليمات الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بضرورة تشديد الرقابة علي الأغذية المقدمة للمواطنين، وفى إطار علي الخطة الموضوعة بمعرفة إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية.

ضبط 300 كيلو جرام زيت و300 ك شراب 

أسفرت الحملة عن ضبط 300 كيلو جرام زيت صويا  إلى جانب 300 كيلو أخرى شراب جلوكوز  بمصنع مشبك يشتبه  في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ودون بيانات ومخزنة في أماكن بها خطر داهم علي الصحة العامة. وجرى تحرير محضرين بالواقعة.

وصرح الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب العلاجى أن الأسبوع الماضى شهد حملة أخرى على مصنع مخلل أسفرت عن ضبط 65 طن مخللات متنوعة دون بيانات غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لوجود يرقات وعفن وريم وحشرات طائرة، وقد تم إعدام المضبوطات.

وفي سياق متصل أكدت الدكتورة لبنى عابد مدير إدارة مراقبة الأغذية أنه تم المرور خلال الأسبوع الماضى على 287 منشأة جرت التوصية بإغلاق نحو 66 منها لوجود خطر داهم على الصحة العامة  بالإضافة إلى تحرير 176 محضرًا من بينها  64 محضر جنحة صحية بالقرار 96 و 101 محضر بالقرار 97.

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