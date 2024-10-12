إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على دائري المنيب
اصطدمت سيارتين “ميكروباص وملاكي” أعلى دائري المنيب، ونتج عنها إصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وتواصل الخدمات المرورية رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أعلى دائري المنيب الذي أصيب بالشلل المروري بسبب الحادث.
وكان المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغًا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلى دائري المنيب بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارت الإسعاف، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
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