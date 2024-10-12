أمريكا توجه نصيحة لإيران حال تعرضها لهجوم إسرائيلي

كشف مسؤول أمريكي أن واشنطن تواصل حث طهران على ضبط ردها إذا هاجمتها إسرائيل، مشيرا إلى أن قطر تتحدث بانتظام مع الإيرانيين، لكنه كشف أن الولايات المتحدة لا تعرف ماذا ستفعل طهران.

وأوضح المسؤول الأمريكي في تصريحات لـ«سي إن إن»، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تضع كثيرا من الثقة في مكائد الحكومة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن هناك شكوك في مستوى الشفافية بشأن ما تشاركه إسرائيل معها.

فيما وصل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم السبت، إلى العاصمة بيروت بدعوة من نظيره اللبناني نبيه بري.

والأسبوع الماضي، وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى العاصمة اللبنانية بيروت.