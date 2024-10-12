منتخب كوت ديفوار يواصل تألقه ويفوز أمام سيراليون برباعية بتصفيات أمم إفريقيا

فاز منتخب كوت ديفوار على سيراليون بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا ٢٠٢٥ المقرر إقامتها في المغرب.

وأحرز نيكولاس بيبي هدف التقدم لمنتخب كوت ديفوار في الدقيقة 3، ثم تعادل لسيراليون اللاعب الحسين كوروما بالدقيقة 43.

وأضاع فراك كيسي ركلة جزاء لمنتخب كوت ديفوار في الدقيقة 37.

كما أحرز فرانك كيسييه هدفين في الدقيقة 51 و76.

بينما اختتم الأهداف عمر دياكيتي في الدقيقة 87 من ضربة جزاء.

زامبيا تتعادل سلبيا مع تشاد

انتهت مباراة زامبيا ضد تشاد بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على إستاد ليفي مواناواسا في زامبيا، وذلك بدور المجموعات ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا ٢٠٢٥ المقرر إقامتها في المغرب.

ترتيب المجموعة السابعة

1ـ كوت ديفوار 6 نقاط.

2ـ منتخب زامبيا ٤ نقاط.

3ـ تشاد نقطتي.

4ـ سيراليون نقطة.

طاقم حكام مصري يدير مباراة زامبيا ضد تشاد

وأدار مباراة زامبيا ضد تشاد المصري محمود البنا حكما للساحة ويعاونه كل من: محمود أبو الرجال مساعد أول وأحمد توفيق طلب مساعد ثاني ومحمود ناجي حكمًا رابعًا.