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خارج الحدود

الشبح ينجو من الموت، معلومات عن وفيق صفا الرجل الغامض في حزب الله

وفيق صفا، فيتو
وفيق صفا، فيتو

وفيق صفا، كثف الجيش الإسرائيلي، اليوم، الغارات على العاصمة اللبنانية "بيروت" وتحديدا منطقة النويري، وخلف عدوان الغاشم على المنطقة عدد من الشهداء والمصابين.

إسرائيل تستهدف وفيق صفا القيادي فى حزب الله

وأفاد وسائل إعلام عبرية، بعد انتهاء الغارات، أن المستهدف من هجوم بيروت هو وفيق صفا، مسؤول الارتباط والتنسيق فى حزب الله، والقائم بأعمال الأمين العام حسن نصر الله.

 

ونقلت قناة "الجزيرة" القطرية، مساء اليوم، عن قيادي في حزب الله اللبناني، تأكيده، أن وفيق صفا القيادي بالحزب  نجا من الغارة الإسرائيلية على منطقة النويري في بيروت.

غارة منطقة النويري، فيتو

وفيق صفا، يعتبر من الشخصيات الغامضة فى حزب الله، التي أثارت الجدل بسبب دوره المهم في التنظيم على المستويين الأمني والسياسي.

تاريخ انضمام وفيق صفا لجماعة حزب الله اللبناني

انضم وفيق صفا، إلى حزب الله منذ مراحل تأسيسه الأولى عام 1984، ومنذ ذلك الحين شغل منصب رئيس اللجنة الأمنية للحزب لفترة طويلة.

 

وفيق صفا، يعتبر من الشخصيات المحورية في إدارة العلاقات السياسية والخارجية والأمنية لحزب الله، وكان له دور كبير في العديد من المفاوضات، سواء على الصعيد الداخلي اللبناني أو الإقليمي، بما في ذلك عمليات تبادل الأسرى بين حزب الله وإسرائيل في العام 2006.

 

وفيق صفا، الذي يوصف بأنه الرجل الغامض، شارك خلال عام 2000 بلجنة مفاوضات أسسها في أثناء اختطاف 3 جنود إسرائيليين، ممن أعيدت جثثهم في 2004 إلى إسرائيل بصفقة تبادل، بحسب تقرير لصحيفة "التلجراف" البريطانية.

 

كما شارك وفيق صفا، بمفاوضات إعادة جنديي احتياط، خطفهما الحزب قبيل حرب لبنان الثانية في يوليو 2006، وفي يوم إطلاق سراحهما في 16 يوليو 2008، رفض بشدة تقديم معلومات عنهما، ثم اتضح أنه أخفى مقتلهما، فتمت إعادتهما كجثتين يومها.

وفيق صفا، فيتو

ويتهم وفيق صفا، بعرقلة التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت عام 2020 عبر تهديده المحقق العدلي القاضي البيطار.

 

وخلال تفجيرات أجهزة الاتصالات اللاسليكة "البيجر" في السابع عشر من الشهر الماضي، اُصيب اثنان من أبنائه بحسب المعلومات المتداولة فى وسائل الإعلام اللبنانية.

الخزانة الأمريكية تتهم وفيق صفا بإستغلال المؤانى والمعابر

واتهمت الخزانة الأمريكية، وفيق صفا، باستغلال الموانئ والمعابر الحدودية اللبنانية لتسهيل تسفير عناصر من حزب الله إلى الخارج.

 

ووفق ملف العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة يعد وفيق صفا مسؤولًا عن عمليات تهريب شحنات من المخدرات والأسلحة.

وفيق صفا يلقب بـ الشبح نظرا لظهوره الاعلامى النادر

وحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، بعد انسحاب القوات السورية من لبنان في عام 2005، برزت أهمية وفيق صفا أكثر، إذ كان جزءًا أساسيًا من عملية" إعادة الترتيب الأمني" للحزب بعد هذا الحدث، واستغل هذا الفراغ لتوسيع نفوذه، ليس فقط في الجانب الأمني بل أيضًا في الجانب السياسي، حيث أصبح من الشخصيات المؤثرة في الساحة اللبنانية بشكل عام.

 

وفيق صفا، الذي يعرف بلقب "الشبح" نظرا لندرته في الظهور الإعلامي، يتمتع بنفوذ قوي في حزب الله وفي لبنان بشكل عام، ولعب دوًا رئيسيًا في تطورات الحزب السياسية والأمنية على مدار العقود الماضية، ويتربط بعلاقات وطيدة مع قادة سياسيين أبرزهم جبران باسيل، رئيس "التيار الوطني الحر".

يشار إلى أن وفيق صفا، مولود عام 1960 في بلدة "زبدين" المجاورة لمدينة النبطية، جنوبي لبناني.

الاحتلال يستهدف مسؤول التنسيق والارتباط بحزب الله وفيق صفا فى بيروت

قيادي في حزب الله: وفيق صفا نجا من الغارة الإسرائيلية على بيروت

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