الاحتلال يستهدف مسؤول التنسيق والارتباط بحزب الله وفيق صفا فى بيروت
شنت مقاتلات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، غارات جوية استهدفت وسط العاصمة اللبنانية بيروت، وهرعت على الفور سيارات الإسعاف إلى المنطقة.
غارات إسرائيلية تستهدف العاصمة اللبنانية بيروت
وافاد موقع روسيا اليوم، بأن الغارة الإسرائيلية استهدفت منطقة النويري، وغارة إسرائيلية ثانية استهدفت منطقة البسطة الفوقا في العاصمة اللبنانية بيروت.
إصابات في صفوف المدنيين جراء الغارات الإسرائيلية على بيروت
وأوضح موقع روسيا اليوم، أن الغارة في منطقة النويري استهدفت مبنى سكنيا في حي مكتظ بالسكان، ما أسفر عن عدد من الإصابات.
وكشفت القناة الـ12 العبرية، أن مسؤول التنسيق والارتباط في حزب الله، وفيق صفا، هو المستهدف من الهجوم على العاصمة اللبنانية بيروت.
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