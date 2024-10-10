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خارج الحدود

ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على بيروت إلى 139 شهيدا ومصابا

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على لبنان، فيتو

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، عن ارتفاع أعداد ضحايا الاعتداء الإسرائيلي على بيروت إلى 22 شهيدا و117 مصابًا.

 

ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على بيروت 

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ذكرت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان صادر عنها، أن الغارة الإسرائيلية على بيروت أدت إلى  استشهاد 11 شخصًا وإصابة 48 آخرين في حصيلة أولية للهجوم.

 

حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية على بيروت

وفي السياق ذاته نقلت وكالة الأنباء رويتز عن مسؤولين أمنيين في لبنان قولهم: "إن الغارة الإسرائيلية على بيروت أسفرت عن استشهاد اثنين وإصابة 9 أخرين".

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ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية على بيروت إلى 59 شهيدا ومصابا

 

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بيروت لبنان جيش الاحتلال

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