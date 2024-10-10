قيادي في حزب الله: وفيق صفا نجا من الغارة الإسرائيلية على بيروت
نقلت قناة الجزيرة عن قيادي في حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، أن وفيق صفا القيادي بالحزب نجا من الغارة الإسرائيلية على منطقة النويري في بيروت.
نجاة قيادي في حزب الله من غارة إسرائيلية
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت القناة الـ12 العبرية، في تقرير لها، بأن الغارة الإسرائيلية على بيروت استهدفت مسؤول التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا.
حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية على بيروت
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، عن استشهاد 11 شخصا وإصابة 48 آخرين في حصيلة أولية للهجوم الإسرائيلي على بيروت.
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