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رياضة

الإعلان عن قائمة منتخب إنجلترا لمباراتي اليونان وفنلندا بدوري الأمم الأوروبية

منتخب إنجلترا، فيتو
منتخب إنجلترا، فيتو

كشف مدرب منتخب إنجلترا المؤقت لي كارسلي، عن قائمة الأسود الثلاثة، استعدادا لمواجهتي اليونان الخميس المقبل وفنلندا في يوم الأحد التالي ضمن مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

عودة سولانكي بعد غياب 7 سنوات

وتم استدعاء مهاجم توتنهام دومينيك سولانكي لأول مرة منذ 7 سنوات، وفي الوقت نفسه، عاد كايل ووكر الظهير الأيمن لمانشستر سيتي، بعد استبعاده من أولى مباريات كارسلي كمدرب الشهر الماضي.

ويواصل المدرب اختيار اللاعبين الذين عملوا معه على مستوى تحت 21 عاما، مع استدعاء ليفي كولويل وأنجيل جوميز ومورجان جيبس وايت ونوني مادويكي.

ومن بين الغائبين عن منتخب إنجلترا، مدافع مانشستر يونايتد هاري ماجواير، الذي يعاني من إصابة في ربلة الساق.

إلى جانب ذلك، لم يتواجد لاعب خط وسط توتنهام جيمس ماديسون، ونجم كريستال بالاس إيبيريتشي إيزي، وجناح وست هام جارود بوين في القائمة، كما غاب إيفان توني بعد انتقاله من برينتفورد إلى النادي الأهلي السعودي.

قائمة منتخب إنجلترا

وفيما يلي قائمة إنجلترا كاملة:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد، نيك بوب، دين هندرسون.

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، ليفي كولويل، مارك جويهي، إزري كونسا، ريكو لويس، جون ستونز، كايل ووكر.

الوسط: جود بيلينجهام، فيل فودين، كونور جالاجير، مورجان جيبس وايت، أنجل جوميز، ديكلان رايس، كوبي ماينو، كول بالمر.

الهجوم: أنتوني جوردون، جاك جريليش، هاري كين، نوني مادويكي، بوكايو ساكا، دومينيك سولانكي، أولي واتكينز.

 

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