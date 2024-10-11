شاهد، عصبية حسام حسن في مباراة منتخب مصر وموريتانيا

رصدت عدسة فيتو عصبية حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر خلال مباراة الفراعنة أمام نظيره الموريتاني، في المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

وفاز منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن، على نظيره موريتانيا بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم الجمعة، باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

ويحل منتخب مصر ضيفا ثقيلا علي منتخب موريتانيا يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 15 من شهر أكتوبر الجاري، في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية.

ماذا يحتاج المنتخب لحجز تذكرة التأهل إلى أمم إفريقيا

ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز في المواجهة التي ستجمع بينه وبين موريتانيا ليرتفع رصيد الفراعنة إلى 9 نقاط ليحافظ على صدارته المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، ويصبح الترتيب كالتالي حال تفوقت كتيبة حسام حسن:-

-مصر..9 نقاط.

-موريتانيا.. 3 نقاط.

- كاب فيردي.. 3 نقاط.

- بوتسوانا.. 3 نقاط.

فوز الفراعنة الليلة، سيؤهل كتيبة حسام حسن إلى كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب دون النظر إلى الجولات الـ3 الأخرى المتبقية، حتى في حالة الخسارة بالمواجهات المقبلة.