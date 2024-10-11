التشكيل الرسمي لمباراة هولندا والمجر في دوري الأمم الأوروبية
أعلن منتخبا هولندا والمجر عن تشكيل فريقيهما للمباراة، المقرر أن تجمعهما اليوم الجمعة في إطار منافسات الجولة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية.
تشكيل منتخب هولندا أمام المجر
تشكيل المجر أمام هولندا
اليونان يفوز على إنجلترا
فاز منتخب اليونان على نظيره منتخب إنجلترا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية.
وسجل الهدف الأول والثاني لصالح منتخب اليونان اللاعب فانجيليس بافليديس في الدقائق 49 و4+90، بينما أحرز هدف إنجلترا الوحيد جود بيلينجهام في الدقيقة 87.
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