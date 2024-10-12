في ذكراه العاشرة، معرض استيعادي لإبداعات الفنان خلف طايع بمركز الجزيرة للفنون

ينظم قطاع الفنون التشكيلية تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، معرضًا استيعاديًا كبيرًا للفنان خلف طايع بمناسبة مرور 10 أعوام على رحيله، يفتتحه الدكتور وليد قانوش رئيس القطاع يوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر الجاري في تمام السادسة مساءً بمركز الجزيرة للفنون وبحضور لفيف من الفنانين، والعرض من إعداد وتنظيم الفنان أمير الليثي مدير المركز.

ويقول الفنان علي سعيد مدير عام مراكز الفنون: “عشرة سنوات مرت على رحيل الفنان خلف طايع، وهو واحد من هؤلاء الذين مزجوا بين الصورة والكلمة من أكثر من زاوية، فقد دأب في أبحاثه في البحث عن العلاقة بين الصورة والكلمة، ودرس أيضًا عن قُرب المعاني الفلسفية في المنمنمات الإسلامية، وهي أهم الأمثلة في تاريخ الفن تعبيرًا عن تلك العلاقة”.

وتابع: “كونه رساما صحفيا من طراز رفيع، فقد امتزجت رسومه مع الكلمة المكتوبة وتسللت إلى وجداننا جميعًا سواء كنا متخصصين أو مجرد متلقين. استغل طايع الصحافة الورقية وقوة انتشارها في نشر فنه للعامة، واقترب منهم بالفعل بخطوطه المليئة بالحيوية”.

وأضاف: “أما اللوحة التشكيلية بمعناها المعروف، فنراها في خطوطه وألوانه وتكويناته الهندسية البارعة المختلطة بالخطوط العضوية أحيانًا، لتغزلا معًا نسيجًا متماسكًا، وتخلقا حوارًا من نوع خاص فيه ائتلاف محبب لعلاقة جديدة بين الهندسي والعضوي لا تقل أهمية عن علاقة الكلمة بالصورة”.

الفنان خلف طايع

يعد الفنان خلف طايع من مواليد الإسكندرية، وحصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم التصوير جامعة الإسكندرية عام 1968، وكذلك على دكتوراه الفلسفة في`"المنمنمات الإسلامية ودورها في عمل تصوير إيضاحي معاصر" من جامعة الإسكندرية عام 1996، وهو عضو نقابة التشكيليين، والصحفيين، والجمعية المصرية للنقاد.

وتقلد خلف طايع عدد من المناصب منها نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، كما أنه عمل كمخرجًا صحفيًا ورسامًا في العديد من الإصدارات في مصر والعالم العربي، وقدم العديد من المعارض وشارك في كثير من الفعاليات الكبرى بمصر والخارج.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 31 أكتوبر بمركز الجزيرة للفنون.