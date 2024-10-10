“الأعلى للثقافة” يدشن ندوة حياة جديدة لتراث قديم لإعادة توظيف المباني التاريخية

يدشن المجلس الأعلى للثقافة ندوة ومعرض بعنوان "حياة جديدة لتراث قديم: توجهات معاصرة لإعادة توظيف المباني التاريخية في مصر"، التي تنظمها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالمجلس بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وقطاع شئون الانتاج الثقافي، وذلك يوم الاثنين الموافق 14 أكتوبر 2024 في تمام الخامسة مساءً بمركز الهناجر للفنون.

حياة جديدة لتراث قديم



وتُقام ندوة ومعرض "حياة جديدة لتراث قديم: توجهات معاصرة لإعادة توظيف المباني التاريخية في مصر"- بمركز الهناجر للفنون.

وتتناول الندوة والمعرض استعراض الممارسات المعاصرة وإعادة الاستخدام والتوظيف المتوافق لمباني التراث في تنمية المجتمع المحلي، وزيادة الوعي بالتراث المعماري من خلال نشاطاته والفاعليات الفنية والثقافية به، والتي تساعد على تحسين ورفع مستوى البيئة المعيشية وجودة الحياة العمرانية.

ويتضمن البرنامج افتتاح المعرض في تمام الخامسة مساءً بقاعة آدم حنين، ويعقبه في تمام السادسة مساءً عقد الندوة بقاعة هدى وصفي؛ على أن يستمر المعرض حتى يوم الأربعاء الموافق 16 أكتوبر 2024.

وسيكون الافتتاح بمعرض "حياة جديدة لترث قديم" بقاعة آدم حنين من الساعة (5,00 م: 6,30 م )



ثم افتتاح ندوة "حياة جديدة لتراث قديم: توجهات معاصرة لإعادة توظيف المباني التاريخية في مصر" بقاعة هدى وصفي - من الساعة (6,30 م: 9,00 م).

تقديم: د. هابي حسني، مقرر لجنة الفنون التشكيلية والعمارة.

الافتتاح: محمد أبو سعدة، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

إدارة الندوة: د جلال عبادة، عضو لجنة الفنون التشكيلية والعمارة، وأستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة عين شمس.

أما عن العروض فيُشارك.د علاء الحبشي، عضو لجنة الفنون التشكيلية والعمارة، وأستاذ العمارة والحفاظ على التراث بجامعة المنوفية، ومدير بيت يكن ليتحدث حول "الترميم لإعادة التوظيف: بيت يكن كمركز ثقافي مجتمعي"، ود دليلة الكرداني، عضو المجلس الأعلى للثقافة، وأستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة تتحدث حول: "إعادة الحياة للمباني التذكارية بمصر الجديدة".

كما يشارك المعماري معاذ أبو زيد: "تأصيل الطابع المعماري لمكاتب البريد بالمدن المصرية"، والمعماري كريم إبراهيم: "إعادة توظيف الأصول الثقافية التراثية: خبرات من إسنا والأقصر والقاهرة"، د. ماجد زاغو، أستاذ العمارة الرقمية، ومدير برنامج التصميم لمعماري والعمارة الرقمية بجامعة الجلالة، يتحدث حول: "إحياء بازار عباس ببورسعيد"، المعمارية أجنيشكا دوبروفولسكا: "إعادة استخدام مجموعة السلطان قايتباي ومبان أخرى".