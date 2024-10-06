الفنون التشكيلية تحتفي بـ"شعراء ما بعد المقاومة" بالإسماعيلية

كشف قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي عن تعاون جديد مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، للاحتفال بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

أمسية شعرية بعنوان: "شعراء ما بعد المقاومة"

فيستضيف قصر ثقافة الإسماعيلية أمسية شعرية جديدة في السابعة من مساء اليوم الأحد الموافق السادس من أكتوبر الجاري، أمسية شعرية بعنوان: "شعراء ما بعد المقاومة" والتي ينظمها بيت الشعر العربي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

ويدير الأمسية الشاعر "أسامة كمال"، وفي ضيافته الشعراء: مدحت منير، حاتم مرعي، حسن خضر، ابراهيم جمال التوني، أحمد عايد، أسامة عبد العزيز ويصاحبهم بالعزف والغناء المطرب والملحن مصطفى السرحة.

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