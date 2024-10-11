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بالأسماء، إصابة 4 أشخاص في تصادم توك توك وميكروباص على طريق المنصورة شربين

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

شهد طريق المنصورة شربين في محافظة الدقهلية إصابة أربعة أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع تصادم بين توك توك وسيارة ميكروباص.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من  شرطة النجدة  يفيد بوقوع  حادث تصادم على طريق  شربين أمام قرية البرامون ووقوع مصابين.

أسماء المصابين في الحادث

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين إصابة 4 أشخاص وهم:

-سليمان البدراوى البدراوى يونس 54 عاما مقيم البرامون  ومصاب باشتباه كسر بالركبة اليسرى.

-منى عبد الناصر محمد إبراهيم 30 عاما مقيمة كفر البرامون ومصاب بكسر بالذراع الأيسر.

-اشرف محي الدين عبد القادر 49 عاما مقيم كفر البرامون ومصاب ما بعد الارتجاج.

- محمود محمد عطية أحمد 17  عاما مقيم كفر البرامون ومصاب بجروح وسحجات متفرقة بالجسم. \

تم نقل المصابين إلى المستشفى العام التخصصى لتلقى العلاج.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات 

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