الجمعة 11 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

استشهاد 41 فلسطينيا بينهم 20 شخصا من مخيم جباليا

جباليا،فيتو
جباليا،فيتو

ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 41 فلسطينيا منذ فجر اليوم  الجمعة، بينهم 20 شخصا في مخيم جباليا، وذلك حسبما أفادت شبكة وقناة،،سكاي نيوز،، عربية.

وقبل وقت سابق اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بمقتل جندي في معارك مع المقاومة الفلسطينية  جنوبي قطاع غزة

مقتل جندي إسرائيلي في معارك جنوب غزة 

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة،  أصيب 4 جنود إسرائيليين جراء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من قبل حزب الله، حسب ما أفادت شبكة «العربية» الإخبارية.

إصابة 50 جنديا إسرائيليا برصاص حزب الله 

و الثلاثاء الماضي، دارت اشتباكات عنيفة بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي في منطقة اللبونية الحدودية، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 50 جنديا.

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