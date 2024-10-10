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خارج الحدود

سرايا القدس تقصف بالهاون جنودا للاحتلال شرق جباليا

سرايا القدس، فيتو
سرايا القدس، فيتو

أعلنت  سرايا القدس- الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي - في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أنها قصفت بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات العدو في منطقة الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا.

 

سرايا القدس تستهدف قوة إسرائيلية 

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ذكرت  سرايا القدس  في بيان صادر عنها، أنها استهدفت بالقذائف المضادة للدروع تجمعا لآليات العدو واشتبكت مع جنوده من مسافة الصفر في منطقة مسجد رياض الصالحين وسط معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

 

كتائب القسام تستهدف قوة إسرائيلية كبيرة في كمين مركب 

وفي السياق ذاته  نجحت  كتائب القسام- الجناح العسكري لحركة حماس-، في استهداف قوة إسرائيلية كبيرة في كمين محكم بجباليا للمرة الأولى منذ بدء المعارك.

وكشفت كتائب القسام عن تفاصيل الكمين، مؤكدة أن القوة الإسرائيلية كانت مكونة من 12 مركبة عسكرية وشاحنة محملة بالجنود، واستهدفتهم في كمين مركب في جباليا.

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سرايا القدس تشتبك مع جنود الاحتلال من المسافة صفر بجباليا

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سرايا القدس تستهدف دبابة ميركافا إسرائيلية وسط مخيم جباليا

 

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