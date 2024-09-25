بلينكن يحذر من مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن خطر التصعيد في الشرق الأوسط شديد، وإن واشنطن وحلفاءها يعملون دون كلل لتجنب اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله.
بلينكن يحذر من مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط
وأضاف: نجتمع في وقت توتر شديد، وذلك في مستهل اجتماع مع مسؤولين كبار ووزراء من دول في مجلس التعاون الخليجي في نيويورك، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
بلينكن يوضح أفضل رد لتجنب التصعيد
وتابع: "خطر التصعيد في المنطقة شديد، أفضل رد هو الدبلوماسية، وجهودنا المنسقة ضرورية لتجنب زيادة التصعيد".
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