الأمير محمد بن سلمان يحسم في خطاب ملكى موقف السعودية من التطبيع

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم، إن السعودية لن تقيم علاقات مع إسرائيل، ما لم تحقق متطلبات إقامة دولة فلسطينية.

الأمير محمد بن سلمان يفتتح أعمال مجلس الشوري

جاء ذلك فى خطاب ملكي، ألقاه ولى العهد السعودي، نيابةً عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، كما أدى أعضاء مجلس الشورى القسم أمامه.

ولي العهد السعودي يحسم موقف المملكة من التطبيع مع إسرائيل

وقال الأمير محمد بن سلمان، فى الخطاب الملكى، تتصدر القضية الفلسطينية اهتمام بلادنا، ونجدد رفض السعودية وإدانتها الشديدة لجرائم سلطة الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، متجاهلةً القانون الدولي والإنساني في فصل جديد ومرير من المعاناة.

وتابع الأمير محمد بن سلمان، لن تتوقف المملكة عن عملها الدؤوب، في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ونؤكد أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك.

وتجه الأمير محمد بن سلمان، بالشكر إلى الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية؛ تجسيدًا للشرعية الدولية، ونحث باقي الدول على القيام بخطوات مماثلة.