إيران تكشف فى بيان رسمى تفاصيل مباحثات وزير الخارجية مع الأمير محمد بن سلمان

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم، بيانا حول لقاء وزير الخارجية عباس عراقجي، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

لقاء الأمير محمد بن سلمان مع وزير خارجية إيران

وقالت الخارجية الإيرانية، إن الوزير عباس عراقجي التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في العاصمة "الرياض" وناقشا آخر التطورات في المنطقة.

وأشارت الخارجية، إلى إنه تم التأكيد خلال اللقاء بين الوزير عباس عراقجي والأمير محمد بن سلمان، على ضرورة التعاون الإقليمي والدولي لوقف الإبادة الجماعية في غزة والعدوان على لبنان.

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فى وقت سابق اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها.

ولى العهد السعودي يبحث مع وزير خارجية إيران حرب غزة ولبنان

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن اللقاء شهد استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وحضره من الجانب السعودي وزراء الدفاع والخارجية، ومستشار الأمن الوطني إضافة إلى سفير طهران في المملكة وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية الإيرانية.

والتقى وزير الخارجية العراقي عباس عراقجي أيضا نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله.

وكان بيان لمكتب عراقجي، قال إن وزير الخارجية الإيراني وصل إلى الرياض لإجراء محادثات بشأن الجهود المبذولة لوقف الهجمات الإسرائيلية على حماس في غزة وحزب الله في لبنان.