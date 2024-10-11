اشرب وصلي ع النبي، عم سيد يوزع الشربات احتفالا بمولد السيد البدوى (فيديو)

تتنوع مظاهر الاحتفال بمولد شيخ العرب السيد البدوي، ولكل طريقة صوفية أسلوبها الخاص في الاحتفال، وكذلك يحتفل بعض الأشخاص بالمولد بطريقته الخاصة، ومن هؤلاء عم سيد الذي يقوم بتوزيع الشربات داخل غرفة مقام السيد البدوي وداخل المسجد، وكذلك على المارين والمحتفلين ورواد السطوحي.

وقال عم سيد:"أنا جيت هنا علشان اشرب حبايب البدوي شربات، ويصلوا على النبي، أنا بعمل كده كل جمعة، وباجي لخدمة شيخ العرب".

وأضاف لـ"فيتو":"أنا بكسب ثواب الناس اللي بتشرب، وثواب الصلاة على النبي لكل من مر وحتى لم يشرب، متابعا: محبة آل البيت في قلبي والصلاة على النبي مكسبي من الدنيا.

وعلى الرغم من الزحام الشديد من كبار وصغار ومسنين إلا أن مشاهد الخير تتصدر أمام مسجد السيد البدوي، من توزيع الحلويات والطعام على المارين وسط بهجة شديدة وحب.

ويحتفل هذا الأسبوع المئات من المواطنين وسط مديح وابتهالات، وخطب في ساحات منطقة السيد البدوى.

ونصبت الخيام التي أقامتها العائلات التي جاءت من جميع المحافظات قاطعين مسافات كبيرة من قبلي وبحري، فيما افترش عدد من رواد المولد الأرض.