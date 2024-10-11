الجمعة 11 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اشرب وصلي ع النبي، عم سيد يوزع الشربات احتفالا بمولد السيد البدوى (فيديو)

عم سيد يوزع شربات
عم سيد يوزع شربات على زوار مولد السيد البدوى،فيتو

تتنوع مظاهر الاحتفال بمولد شيخ العرب السيد البدوي، ولكل طريقة صوفية أسلوبها الخاص في الاحتفال، وكذلك يحتفل بعض الأشخاص بالمولد بطريقته الخاصة، ومن هؤلاء عم سيد الذي يقوم بتوزيع الشربات داخل غرفة مقام السيد البدوي وداخل المسجد، وكذلك على المارين والمحتفلين ورواد السطوحي.

احتفالا بمولده، موقف الشيخ الشعراوي من كرامات السيد البدوي

توافد دراويش الصوفية لبدء الاحتفال بمولد البدوى بطنطا

وقال عم سيد:"أنا جيت هنا علشان اشرب حبايب البدوي شربات، ويصلوا على النبي، أنا بعمل كده كل جمعة، وباجي لخدمة شيخ العرب".

وأضاف لـ"فيتو":"أنا بكسب ثواب الناس اللي بتشرب، وثواب الصلاة على النبي لكل من مر وحتى لم يشرب، متابعا: محبة آل البيت في قلبي والصلاة على النبي مكسبي من الدنيا.

وعلى الرغم من الزحام الشديد من كبار وصغار ومسنين إلا أن مشاهد الخير تتصدر أمام مسجد السيد البدوي، من توزيع الحلويات والطعام على المارين وسط بهجة شديدة وحب.

ويحتفل هذا الأسبوع المئات من المواطنين وسط مديح وابتهالات، وخطب في ساحات منطقة السيد البدوى. 

ونصبت الخيام التي أقامتها العائلات التي جاءت من جميع المحافظات قاطعين مسافات كبيرة من قبلي وبحري، فيما افترش عدد من رواد المولد الأرض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
 

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

وزارة البيئة تواصل جهودها لمواجهة تلوث الهواء في الغربية وكفر الشيخ

احتفالا بمولده، موقف الشيخ الشعراوي من كرامات السيد البدوي

توافد دراويش الصوفية لبدء الاحتفال بمولد البدوى بطنطا

محافظة الغربية ترفع درجة الاستعداد القصوى للعيد القومي ومولد السيد البدوي

الأكثر قراءة

ترك بلينكن ينتظره ساعات ويحمل 50 هاتفا غير قابل للتتبع، أسرار عن محمد بن سلمان

بيان رسمي، الزمالك يكشف سبب رحيل إيجاريا قبل استكمال الاختبارات في ميت عقبة

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين، انخفاض درجات الحرارة بدءًا من هذا الموعد

تريزيجيه يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر أمام موريتانيا (صور)

مشادة عنيفة بين لاعبات الأهلي ووداي دجلة بدوري الكرة النسائية (فيديو)

التشخيص المبدئي لإصابة محمد عبد المنعم في لقاء المنتخب وموريتانيا

سمحت له يتجوز أربعة، مها أحمد تكشف لـ"فيتو"حقيقة زواج مجدي كامل للمرة الثانية

سبقته نانسي عجرم، حسين الجسمي يصدم الجمهور بعد ظهوره مع مدون إسرائيلي بدبي (صور)

منوعات

المزيد

شبهوها بهيروشيما، الحاصلون على نوبل للسلام يتحدثون عن معاناة غزة

مفقود منذ 100 عام، العثور على بقايا جثة متسلق إنجليزي في جبل إيفرست

حدث غير مسبوق، إسرائيل تسمح باستخدام الهواتف المحمولة في يوم عيد الغفران

دراسة تحدد فوائد كبيرة لشرب الماء عند الاستيقاظ

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة

تبدأ من 100 جنيه، أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير للمواطنين

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح السوري بـ 80 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

4 محاولات لاغتياله لم تنجح.. من هو قائد كتيبة بلاطة الذي أرعب الاحتلال في الضفة قبل استشهاده؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المانجو الأصفر في المنام وعلاقته بانتهاء الأزمات المادية

شباب حول الرسول، عبدُ الله "ذو البجادَين" "نزل النبي في قبره"

تفسير حلم جمع القطن فى المنام وعلاقته بالرزق الوفير والمال الكثير

المزيد
الجريدة الرسمية