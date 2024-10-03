محافظة الغربية ترفع درجة الاستعداد القصوى للعيد القومي ومولد السيد البدوي

ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مساء اليوم اجتماعا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ واللواء أحمد أنور السكرتير العام لمحافظة الغربية وعدد من مديري الإدارات بالديوان العام.

واستهل محافظ الغربية الاجتماع باستعراض ملف التصالح ومناقشة تقارير شهادة البيانات، كما تم عرض التصالح فى ظل قانون 17 لسنة 2019، والقانون رقم 187 لسنة 2023، كما تم استعراض مقارنة تقارير شهادة البيانات وملفات التصالح كإجمالي للمحافظة، وتم استعراض التقارير وإجمالي الطلبات المقدمة وإنجاز المراكز والمدن، وما تم إنجازه من المتغيرات بالديوان العام والمراكز والإدارات الهندسية وإدارات الأملاك.

كما استعرض الموقف التنفيذي لملف التقنين وإجمالي عدد الطلبات المقدمة، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الملفات المتبقية وإنهاء إجراءات التقنين في أسرع وقت وذلك في إطار جهود المحافظة لإنهاء الملفات بشكل كامل حفاظًا على حقوق الدولة والمواطن.

وفي السياق ذاته، ناقش الجندي التحضيرات للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة ومولد السيد البدوي، حيث شدد على ضرورة الاستعداد الكامل لضمان نجاح هذه الاحتفالات، التي تعكس التراث العريق للمحافظة، مؤكدا أهمية التنسيق الفعّال بين جميع الجهات لتحقيق أعلى مستوى من الجاهزية، مشددًا على رفع درجة الاستعداد القصوى لظهور الاحتفالات بصورة تعكس الجهود المبذولة في خدمة المواطنين وتقديرًا لتاريخ المحافظة.

وأضاف محافظ الغربية إلى أن الغربية اعتادت على الاحتفال بالعيد القومي وذكرى انتصار أكتوبر المجيد وأن هذه الاحتفالات أهم وأقوى المناسبات الخاصة بالمحافظة إحياءا لهذه الذكرى واستعادة الأمجاد لتعريف وتعليم الأجيال الجديدة من الشباب بمعنى البطولة وغرس الانتماء وحب الوطن.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة العديد من النقاط الجوهرية المتعلقة بالترتيبات اللوجستية والتنظيمية، منها تحسين المرافق العامة وتجميل الشوارع، استعدادًا لاستقبال الزوار والمواطنين، حيث اكد المحافظ على إن العيد القومي ليس مجرد احتفال، بل هو فرصة لتجديد الولاء والانتماء لأرضنا ومجتمعنا.

الجدير بالذكر أنه من المقرر أن تتضمن الاحتفالات مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، مما يعزز روح التعاون والانتماء بين أبناء المحافظة. وتظل الاستعدادات قائمة لضمان أن تليق هذه الاحتفالات بأبناء عروس الدلتا.