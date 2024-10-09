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توافد دراويش الصوفية لبدء الاحتفال بمولد البدوى بطنطا

توافد دراويش الصوفية
توافد دراويش الصوفية لبدء الإحتفال بمولد البدوى بطنطا

يهرول الالاف من الأهالي من كافة محافظات مصر بل والوطن العربي خاصة المتصوفة فى بعد ساعات إلى مدينة طنطا من أجل حضور مولد السيد البدوى أحد أشهر أئمة الصوفية.

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في مدينة طنطا قلب وعاصمة محافظة الغربية ساحة مسجد السيد البدوي والشوارع المجاورة والتي نجدها مكتظه عن بكرة ابيها بدراويش ومجاذيب البدوي حيث يبدأ الإحتفال بمولدة بداية من الجمعه القادمة وحتي الليلة الختامية الخميس بعد القادم فهم بمنزلة العمود الفقري للحدث، الصانعون المبدعون المجددون المثبتون للعادات والطقوس، فلا تخلو ذكرى لموالد آل البيت إلا بوجودهم، ولا يقام الحدث من الأساس إلا بهم، تجدهم ينسلون مهرولين من كل فج وناحية، رجالًا ونساء أطفالًا وشبانًا، صغيرهم وكبيرهم قويهم وضعيفهم، كل منهم له غايته وأسبابه التي جاء من أجلها.

 

مظهر الخيام والأنوار تعلو المنازل والشوارع المحيطة بالمسجد الأحمدي حيث مقام السيد البدوي.. زحام متواصل على مدار أسبوع كامل حتى الليلة الختامية حيث آلاف المريدين الذين تكتظ بهم شوارع المدينة على بكرة أبيها.

يُقام للسيد البدوي احتفالان سنويًّا الأول في النصف الأول من (أبريل) يُسمى ( المولد الرجبي أو رجبية السيد البدوي وهي ذكرى تُنسب لتاجر كبير يسمى رجب العسيلي كان يقوم بعمل كسوة للمقام جديدة ويحملها على (جمل) في (موكب) كبير إلى أن تصل لمقام سيدي أحمد البدوي.
والثاني الاحتفال الكبير بمولده في أكتوبر ويُعد أكبر الاحتفالات الدينية في مصر يشارك فيه الملايين.

ولمن لا يعرف البدوي فهو منسَّب إلى سيدنا الحسين بن الإمام علي حفيد المصطفى صلوات الله وتسليماته عليه وآله.

ولد البدوي بزقاق الحجر في مدينة فاس المغربية.

ألقابه: البدوي وشيخ العرب والملثم والسطوحي والسيد وأبو الفتيان والعيسوي وأبو فراج وأبو العباس والقدوسي والصامت وجياب الأسرى والعطاب والزاهد.

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