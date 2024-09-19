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ثقافة وفنون

استديوهات مارفل تطرح أول حلقتين من مسلسل Agatha All Along

Agatha All Along،
Agatha All Along، فيتو

مسلسلات مارفل، طرحت استديوهات مارفل، أول حلقتين، لأحدث أعمالها الفنية، مسلسل Agatha All Along، للمشاهدة حصريا على منصة ديزني بلس.

هالوين ورعب مارفل في مسلسل Agatha All Along

كشفت تقارير صحفية، عن تفاصيل مسلسل مارفل، "Agatha All Along".

وذكرت التقارير أن  مسلسل Agatha All Along، سيتضمن حلقات تحتوي على مشاهد رعب، وسيركز المسلسل على عيد الهالوين، وقد يكون له ارتباطات، وصلات بأحداث، وشخصيات أخرى، في عالم مارفل.

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تفاصيل مسلسل مارفل Agatha All Along

Agatha All Along، هو مسلسل غموض يدور حول، شخصية الساحرة، اجاثا، وبعض الحلفاء الغير المتوقعين، الذين يعملون على مساعدتها لاستعادة قواها السابقة.

Agatha All Along، بطولة كاثرين هان، وباتي لوبوني، وساشير زاماتا، وديبرا جو روب، وآلي آهن، ويعرض المسلسل حصريا، علي منصة ديزني.

مارفل تطرح أفيش جديد لمسلسل Agatha All Along

حذف مشاهد جوناثان ميجورز من مسلسل Agatha All Along لهذا السبب

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Agatha Agatha All Along تفاصيل Agatha All Along سيلينا جوميز تظهر في مسلسل Agatha Coven Of Chaos مارفل Agatha All Along

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