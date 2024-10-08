إجراء 5 عمليات تغيير مفصل ركبة صناعي كامل بمستشفى بني سويف التخصصي

أعلن الدكتور أحمد محمود صادق، مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي، اليوم الثلاثاء، عن نجاح المستشفى في إجراء 5 عمليات تغيير مفصل ركبة صناعي كامل بقسم العظام، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، والتي تهدف إلى تقديم الرعاية الصحية المتميزة للمواطنين في أسرع وقت وبأعلى جودة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية وتخفيف معاناة المرضى.

القضاء على قوائم الانتظار بمستشفى بني سويف التخصصي

وأكد الدكتور أحمد صادق أن المستشفى يبذل جهودًا حثيثة للقضاء على قوائم الانتظار، ويسعى إلى تقديم الخدمات الطبية بسرعة وكفاءة لضمان استفادة المرضى من الرعاية الصحية في أسرع وقت.

وأشار إلى أن المستشفى سيواصل تكثيف العمليات الجراحية في مختلف التخصصات حتى القضاء الكامل على قوائم الانتظار.

وأعرب مستشفى بني سويف التخصصي، عن شكره للدكتورة إيمان البنا، نائب المدير للخدمات الطبية، والدكتورة رانيا طعمة، نائب مدير المستشفى ومسؤولة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، على جهودهما في تنفيذ المبادرة.

إجراء 5 عمليات تغيير مفصل ركبة بمستشفى بني سويف

كما أثنى "صادق" على الفريق الطبي بقيادة الدكتور حمادة سعد، رئيس قسم العظام، والأطباء نادر فتحي، ووليد حسن، ومحمد مختار، وكذلك قسم التخدير برئاسة الدكتور عمرو سيد، ومدير العمليات الدكتور حسام عبد الفتاح، وأطقم التمريض والإشراف، لما بذلوه من جهود متميزة في إنجاز هذه العمليات الهامة.

وأشار مستشفى بني سويف التخصصي، إلى أن هذا النجاح يعد خطوة مهمة نحو تحسين الخدمات الصحية بالمستشفى وتخفيف الأعباء عن المرضى، ويؤكد التزام المستشفى بتنفيذ المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية في مصر.