قبل الافتتاح التجريبي، المناطق المفتوحة للزيارة بالمتحف المصري الكبير

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، افتتاح الزيارة بـالمتحف المصري الكبير تجريبيا الأربعاء المقبل أمام الزائرين، وذلك ضمن خطط وزارة السياحة والآثار لتجربة الخدمات الموجودة بالمتحف.

المناطق المفتوحة للزيارة بالمتحف المصري الكبير

وكان وزارة السياحة والآثار أعلنت عن افتتاح عدة مناطق الزيارة، وذلك قبل الافتتاح التجريبي الكامل للمتحف المصري الكبير وتشتمل على:

أول مسلة معلقة في العالم

البهو العظيم

قاعة الدرج العظيم الذي تضم أكثرمن 60 قطعة أثرية فريدة تشمل تماثيل وتوابيت لملوك مصر القدماء بالإضافة الي لوحات جدارية وأعمدة ضخمة تروي قصة حضارة عظيمة

تمثال الملك رمسيس الثاني

التماثيل العشرة للملك سنوسرت

عمود نصر الملك مرنبتاح الأثري

تماثيل لملك وملكة من العصر البطلمي

محل الهدايا للمتحف المصري الكبير



الجولات الإرشادية بالمتحف المصري الكبير

وأكدت هيئة المتحف المصري الكبير، أن الجولات الإرشادية التي تقدمها الشركة المسئولة عن الخدمات بالمتخف تنطلق من كل ساعة من الساعة 10 صباحا ً حتى الساعة 4 مساءً فى جميع أيام الأسبوع ومن الساعة 10 صباحا حتى الساعة 8 مساءً فى عطلات نهاية الأسبوع، وتصل مدة الجولة الإرشادية إلى 45 دقيقة.



مفاجآت العرض بالمتحف المصري الكبير

ويضم المتحف المصري الكبير العديد من القاعات التي يتم بها مفاجأة العرض للزائرين، وأبرزها قاعة الملك توت عنخ آمون، والتي ستعرض المجموعة الكاملة لقطع آثار الملك توت عنخ آمون لأول مرة، بالإضافة إلي العديد من القاعات الأخرى والتي تعتبر مفاجأة العرض.



كيفية مراقبة وحماية الآثار المعروضة بالمتحف الكبير

ويضم المتحف أيضا غرفة التحكم والمراقبة المركزية بالمتحف، والتي تضم 11 غرفة فرعية مرتبطة بكافة الأنظمة الخاصة بالمتحف بها كافة الأنظمة الأمنية والتكنولوجية الخاصة بمشروع المتحف، بالإضافة إلى الأنظمة المتعلقة بتجربة الزائر، حيث يتم من خلال هذه الغرفة السيطرة الأمنية الكاملة للمتحف وما يحتويه من قطع أثرية، حيث تعمل الغرفة على بناء قاعدة معلومات متكاملة ومدعومة بالصوت والصورة، الأمر الذي من شأنه يحقق نقلة نوعية لأنظمة الحماية الأمنية لكافة مباني المتحف والمنشآت الملحقة به وكذلك رصد أي تجاوزات تحدث داخل المتحف.