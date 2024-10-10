الخميس 10 أكتوبر 2024
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اقتصاد

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 10-10-2024 في الأسواق

سعر الكتكوت الأبيض
سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

 أسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الكتاكيت ارتفاعًا جديدا لبعض الأنواع في الأسواق، بارتفاع بلغ نحو جنيه عن سعره السابق.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

 وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 46 إلى 54.5 جنيه، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 43 و43.5 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم

وتستعرض «فيتو» أسعار الكتكوت في الأسواق، في  بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو، سعر الكتكوت ساسو بيور، سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت روص، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت إي أر، في السطور الأتية:

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت ساسو بيور من 29 إلى 30 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت ساسو من 28 إلى 29 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت بلدي من 10.25 إلى 11.25 جنيه.
  • تراوح سعر كتكوت هجين من 19 جنيهًا إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت جيل ثاني من 21 إلى 22 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت روزي بيور من 23 جنيهًا إلى 24 جنيهًا.
سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

 أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات 

وعن سعر الكتاكيت في الشركات اليوم؛ فجاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت أربو من 53 إلى 54.5 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت كب نحو 54.5 جنيه.
  • تراوح سعر كتكوت روص من 46 إلى 50 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 53 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 30 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت روزي نحو 27 جنيهًا.
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زيادة 3 جنيهات، ننشر أسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق

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لوضع الحكومة في الصورة، الثروة الداجنة تناقش اليوم أزمة قلة إنتاج البيض وقفزة أسعار الكتاكيت

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