الخميس 10 أكتوبر 2024
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حوادث

مفاجآت صادمة في قضية مقتل الطفلة سجدة، خطف وزواج عرفي وتسول واغتصاب

تفاصيل العثور على
تفاصيل العثور على جثة الطفلة سجدة بالنهضة، فيتو

أدلت المتهمة بقتل الطفلة سجدة بدائرة قسم شرطة السلام ثان، اعترافات جديدة أمام اللواء محمد الشرقاوي مدير المباحث الجنائية أثناء مواصلة التحقيق معها، قائلة: إن سبب ارتكابها للواقعة هو الانتقام من والدة الطفلة سجدة التي استولت على مبلغ مالي كان بحوزتها وجمعته من التسول. 

وأضافت أن ذلك تم أثناء قيامها بالعمل لدى والدة الطفلة كخادمة، حيث اتهمتها بالسرقة، الأمر الذي دفع المتهمة بخطف الطفل وتسليمها للمتهم الثاني، وأكدت أنه زوجها عرفيًّا. متابعة: أنها كانت تعلم مقدار الطفلة سجدة لدى والدتها فقررت حرق قلبها باختطافها. 

وتابعت أنها خططت لخطف الطفلة بالتوجه بمحيط منزلها ولدى رؤيتها تسير بالشارع قامت بمناداتها، وطلبت منها التوجه معها لمنزلها لاعطائها حاجة لوالدتها، مشيرة إلى أنها توجهت بالطفلة وسلمتها لزوجها بهدف ابتزاز والدتها. 

وأضافت المتهمة أنها تركت الطفلة وخرجت لتعرف حال أسرتها، وعندما عادت اكتشفت أن الطفلة توفيت إثر قيام زوجها باغتصابها بطريقة وحشية، وبعد مشادة بينهما ادارك كلاهما أن وجود الطفلة أصبح خطرا عليهما ولابد من التخلص من جثتها، ومن هنا جاءت لهم فكرة بوضع الطفلة في خزان المياه، وعند منتصف الليل قاما بوضع الطفلة في جوال، والقوها داخل مكان مهجور بمنطقة النهضة.

وبمواجهة المتهم الثاني أكد ما جاء بأقوال المتهمة الأولى.

 

العثور على جثة الطفلة سجدة بالسلام

وتعود البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقسم السلام ثان بلاغًا من أهالي منطقة النهضة يفيد بالعثور على جثمان صغيرة مقتولة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتم نقل جثمان الصغيرة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

وكشفت التحريات حول الواقعة، عن أن الجثمان يرجع إلى فتاة تدعى سجدة، 8 سنوات، وأن الفتاة متغيبة عن أسرتها مساء أمس، وتواصل الأجهزة الأمنية تفريغ الكاميرات وإجراء التحريات حول محل الواقعة لكشف ملابساتها.

وأكملت التحريات، أن أسرة الصغيرة سجدة تفاجئوا باتصال هاتفي من الجيران صباح اليوم، ليخبروهم بالعثور على الصغيرة مقتولة داخل جوال أمام باب شقة السيدة التي قامت باستدراجها.

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بدائرة قسم شرطة السلام تاني الطفلة سجدة التسول

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