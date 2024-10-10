القبض على سائق ميكروباص تسبب في إصابة اثنين بالعياط

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق سيارة أجرة ميكروباص تسبب في إصابة اثنين كانا يستقلان موتوسيكلًا بمنطقة كوبري قرية المساندة بدائرة مركز شرطة «العياط».

تم نقلهما إلى المستشفى العام، عقب ورود بلاغ بالواقعة من غرفة عمليات النجدة لأجهزة أمن الجيزة التي انتقلت فور البلاغ إلى موقع الحادث.

وتم ضبط سائق السيارة الميكروباص المتسبب في الحادث، ورفع آثار حطام الحادث من خلال الخدمات المرورية، وتحرر محضر بالواقعة، وجار إحالته للنيابة العامة.