إجراء تحليل مخدرات لعاطل متهم بالتحرش بطالبة في أتوبيس بمدينة نصر
أمرت نيابة مدينة نصر باحالة عاطل متهم بالتحرش بطالبة أثناء استقلالها أتوبيس نقل جماعي، بشارع النزهة، إلي الطب الشرعي وأخذ عينة من دمائه وإجراء تحليل مخدرات له.
وكان قسم شرطة أول مدينة نصر تلقى بلاغا من طالبة تتهم فيه شخص بالتحرش بها خلال استقلالهما أتوبيس نقل جماعي بطريق النصر اتجاه شارع النزهة بدائرة القسم.
واستغاثت الطالبة بالأهالي الذين حاولوا الإمساك به لكنه لاذ بالفرار، وتحرر محضر بالواقعة، وبتكثيف التحريات من أجهزة الأمن، تم تحديد هويته، وتبين أنه عاطل وتم ضبطه.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.