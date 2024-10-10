إجراء تحليل مخدرات لعاطل متهم بالتحرش بطالبة في أتوبيس بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر باحالة عاطل متهم بالتحرش بطالبة أثناء استقلالها أتوبيس نقل جماعي، بشارع النزهة، إلي الطب الشرعي وأخذ عينة من دمائه وإجراء تحليل مخدرات له.

وكان قسم شرطة أول مدينة نصر تلقى بلاغا من طالبة تتهم فيه شخص بالتحرش بها خلال استقلالهما أتوبيس نقل جماعي بطريق النصر اتجاه شارع النزهة بدائرة القسم.



واستغاثت الطالبة بالأهالي الذين حاولوا الإمساك به لكنه لاذ بالفرار، وتحرر محضر بالواقعة، وبتكثيف التحريات من أجهزة الأمن، تم تحديد هويته، وتبين أنه عاطل وتم ضبطه.



وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.