الخميس 10 أكتوبر 2024
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اقتصاد

ارتفاع البصل والفلفل، أسعار الخضراوات اليوم الخميس في سوق العبور

أسعار الخضراوات
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم الخميس في سوق العبور، سجل  سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 10 أكتوبر 2024، تباينا ملحوظا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

 أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس

 «فيتو» تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 10 أكتوبر 2024، في السطور الآتية:

 أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس

  • تراوح  سعر كيلو الطماطم من 14 إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس من 12 إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 11 إلى 18 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 8 إلى 12 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 إلى 12 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 20 إلى 30 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 30 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
 أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس، فيتو

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الخميس

  1. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 13 إلى 17 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو ملوخية من 4 جنيهات إلى 6 جنيهات، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 12 إلى 16 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 6 إلى 10 جنيهات.
  5. تراوح سعر كيلو بامية من 50 إلى 60 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  6. تراوح سعر كيلو الثوم من 55 إلى 85 جنيهًا.
  7. تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 4 جنيهات إلى 9 جنيهات، بارتفاع 1.5 جنيه عن سعره السابق.
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ارتفاع البطاطس والملوخية، أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء في سوق العبور

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ارتفاع البصل والليمون، أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في سوق العبور

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