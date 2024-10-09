ارتفاع البطاطس والملوخية، أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر 2024، تباينا ملحوظا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء

«فيتو» تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر 2024، في السطور الآتية:

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء

تراوح سعر كيلو الطماطم من 14 إلى 20 جنيهًا. تراوح سعر كيلو البطاطس من 12 إلى 20 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 9 إلى 15 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 8 إلى 11 جنيها. تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 إلى 13 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق. تراوح سعر جزر بدون عروش من 20 إلى 30 جنيهًا. تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 30 إلى 40 جنيهًا. تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات، بارتفاع 1.5 جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 جنيهات إلى 8 جنيهات. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 8 إلى 14 جنيهًا.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء، فيتو

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الأربعاء

تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 12 إلى 15 جنيهًا. تراوح سعر كيلو ملوخية من 4.5 جنيه إلى 5.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 10 إلى 15 جنيهًا. تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 6 إلى 10 جنيهات. تراوح سعر كيلو بامية من 50 إلى 55 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الثوم من 55 إلى 85 جنيهًا. تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، بانخفاض 1.5 جنيه عن سعره السابق.