مياه الفيوم: تحليل 73 ألف عينة من الإنتاج خلال شهرين لضمان الجودة

سحب قطاع المعامل بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، 72833 عينة من مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية ومعايير الجودة والأمان.

عينات مياه الشرب

فقد سحب 71290 عينة من المحطات الرئيسية والوحدات المرشحة وشبكات مياه الشرب بجميع أنحاء المحافظة، عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات مياه الشرب والإدارة العامة للمعمل المركزي لمياه الشرب والإدارة العامة للجودة وشؤون البيئة.

عينات الصرف الصحي والصناعي

كما سحب 1403 عينة من دخول وخروج ومراحل معالجة محطات الصرف الصحي عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات الصرف الصحي والإدارة العامة للمعمل المركزي للصرف الصحي، و140 عينة صرف صناعي عن طريق الإدارة العامة للصرف الصناعي.

الهدف من تحليل العينات

وتهدف شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، من تحليل عينات مياه الشرب، التأكد من حصول كل مواطن على كوب ماء نظيف وآمن ومطابق للمواصفات القياسية ووضع الإجراءات التصحيحية فى حالة الخروج عن الحد المسموح، كما أن الهدف من تحليل عينات من مياه الصرف الصحي المعالجة التأكد من مطابقة السيب النهائي لمواصفات ومتطلبات حماية البيئة للحفاظ على البيئة من التلوث.

عمل مستمر علي مدار اليوم

وقالت الدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن القطاع بمختلف إدارته يعمل على مدار اليوم بسحب وتحليل العينات للتأكد من جودة ومأمونية مياه الشرب بجميع مراحل الإنتاج داخل محطات إنتاج المياه ومن شبكات التوزيع ومنازل المواطنين، ومراقبة مياه الصرف الصحي المعالجة لضمان الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

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