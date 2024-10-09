مياه الفيوم تعلن الانتهاء من تدريب 200 منسق بمدارس مبادرة "صحتهم مستقبلهم"

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف، عن انتهاء البرنامج التدريبي لمنسقي مبادرة " صحتهم مستقبلهم "، الذي استهدف تدريب 200 منسق من 100 مدرسة مشتركة في المبادرة، بتمويل من منظمة اليونيسيف، وشارك في التدريب ( 10 مدارس بشرق الفيوم - 10 مدارس بغرب الفيوم - 15 مدرسة بطامية - 15 مدرسة بيوسف الصديق - 20 مدرسة بأبشواي - 20 مدرسة بسنورس - 10 مدارس بإطسا).

اهداف البرنامج التدريبي لمنسقي مبادرة صحتهم مستقبلهم

ويهدف البرنامج التدريبي بالمشروع إكساب المشاركين مهارات تصميم رسائل توعية فى مجال السلوكيات، من خلال 6 محاور رئيسية، " ترشيد استهلاك المياه، التغذية السليمة، النظافة العامة، النظافة الشخصية (غسيل الأسنان)، الاستخدام الأمن للصرف الصحي، التغيرات المناخية ".

توعية التلاميذ بترشيد استهلاك المياه والحفاظ علي كل قطرة

كما يهدف التدريب الي توعية الأطفال للحفاظ على المياه والصحة والتغذية السليمة، من خلال التدريب على نشر سلوكيات بيئية وصحية ايجابية بطريقة إبتكارية وإبداعية بسيطة، والتدريب على (مهارات التواصل الفعال - مفهوم ترشيد استهلاك مياه الشرب - مراحل تنقية المياه - مهارات العرض والإقناع - العناية بالأسنان - التقويم الفعال لغسيل الأسنان - مفهوم ومبادئ الصحة العامة - الهرم الغذائي - التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة ).

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