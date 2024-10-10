تربية الفيوم تكرم المتميزين في الأنشطة وتحتفل بالطلاب الجدد

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، إن كلية التربية، أقامت اليوم الخميس حفلا لتكريم المتميزين في الأنشطة الطلابية، واستقبال لطلاب الجدد للعام الأكاديمي الجديد 2024 / 2025.

انتظام الدراسة من اليوم الأول وتوعية الجدد بنظام أقسام الكلية

وقالت الدكتورة آمال جمعة عميد كلية التربية جامعة الفيوم، إن الدراسة منتظمة منذ اليوم الأول وجار استكمال إجراءات الكشف الطبي وأعمال التشعيب للطلاب الجدد، والتعريف باللائحة الموحدة، وما يتعلق بنظام الساعات المعتمدة وما يشمل من مميزات ليستفيد منها الطلاب.

رغبة خريجي الكليات الأخرى في العمل بالتدريس

ولفتت إلى أن قطاع الدراسات العليا استقبل خلال الفترة الماضية عددًا من الخريجين من مختلف الكليات الراغبين في استكمال دراستهم العليا بكلية التربية، بهدف رغبتهم للعمل مجال التدريس، موجهة الطلاب إلى ضرورة العمل بروح الفريق وتقديم العون للآخرين والعمل على تنمية القدرات الشخصية.

مهنة التدريس اسمي المهن على وجه الأرض

وتابعت أن مهنة التدريس من أسمى وأرقى المهن الإنسانية على مر العصور لما تحمله من مسؤوليات، وتقوم به من أدوار من أجل تنمية الأمم والأوطان، موجهة الطلاب بحضور المحاضرات والقيام بالتكليفات الموكلة إليهم والالتزام بالقواعد والضوابط الجامعية، وضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية.

مراكز تنمية مهارات وقدرات الطلاب بجامعة الفيوم

وأشارت إلى أن جامعة الفيوم توفر عدد من المراكز المختلفة التي تقدم ورش العمل والدورات التدريبية المتنوعة في كافة التخصصات بهدف تنمية قدرات ومهارات الطلاب لتأهيلهم بشكل أفضل لسوق العمل، تشمل مركز التطوير المهني، ومركز متابعة الخريجين، ومركز إبداع مصر الرقمي.

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