الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تربية الفيوم تكرم المتميزين في الأنشطة وتحتفل بالطلاب الجدد

تربية الفيوم تكرم
تربية الفيوم تكرم المتميزين في الانشطة، فيتو

 قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، إن كلية التربية، أقامت اليوم الخميس حفلا لتكريم المتميزين في الأنشطة الطلابية، واستقبال لطلاب الجدد للعام الأكاديمي الجديد 2024 / 2025.

انتظام الدراسة من اليوم الأول وتوعية الجدد بنظام أقسام الكلية

 وقالت الدكتورة آمال جمعة عميد كلية التربية جامعة الفيوم، إن الدراسة منتظمة منذ اليوم الأول وجار استكمال إجراءات الكشف الطبي وأعمال التشعيب للطلاب الجدد، والتعريف باللائحة الموحدة، وما يتعلق بنظام الساعات المعتمدة وما يشمل من مميزات ليستفيد منها الطلاب.

رغبة خريجي الكليات الأخرى في العمل بالتدريس

 ولفتت إلى أن قطاع الدراسات العليا استقبل خلال الفترة الماضية عددًا من الخريجين من مختلف الكليات الراغبين في استكمال دراستهم العليا بكلية التربية، بهدف رغبتهم للعمل مجال التدريس، موجهة الطلاب إلى ضرورة العمل بروح الفريق وتقديم العون للآخرين والعمل على تنمية القدرات الشخصية.

مهنة التدريس اسمي المهن على وجه الأرض

 وتابعت أن مهنة التدريس من أسمى وأرقى المهن الإنسانية على مر العصور لما تحمله من مسؤوليات، وتقوم به من أدوار من أجل تنمية الأمم والأوطان، موجهة الطلاب بحضور المحاضرات والقيام بالتكليفات الموكلة إليهم والالتزام بالقواعد والضوابط الجامعية، وضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية.

مراكز تنمية مهارات وقدرات الطلاب بجامعة الفيوم

وأشارت إلى أن جامعة الفيوم  توفر عدد من المراكز المختلفة التي تقدم ورش العمل والدورات التدريبية المتنوعة في كافة التخصصات بهدف تنمية قدرات ومهارات الطلاب لتأهيلهم بشكل أفضل لسوق العمل، تشمل مركز التطوير المهني، ومركز متابعة الخريجين، ومركز إبداع مصر الرقمي.

"التضامن" تنظم قافلة طبية لغير القادرين بقرى مركزي الفيوم وسنورس

أسعار الدواجن اليوم الخميس 10-10-2024 في محافظة الفيوم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفيوم الأنشطة الطلابية الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم الساعات المعتمدة تكريم المتميزين جامعة الفيوم رئيس جامعة الفيوم قطاع الدراسات العليا كلية التربية جامعة الفيوم

مواد متعلقة

"التضامن" تنظم قافلة طبية لغير القادرين بقرى مركزي الفيوم وسنورس

أسعار الدواجن اليوم الخميس 10-10-2024 في محافظة الفيوم

جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية لأهالي الفيوم الجديدة

الفيوم تحقق المركز الـ 8 بين الجامعات المصرية في تصنيف تايمز العالمي

الأكثر قراءة

مصدر يكشف حقيقة إيجابية عينة محمود بنتايك

مفاجأة، تحليل «الإسورة» يهدد باستبعاد 7 لاعبين من منتخب مصر من تصفيات إفريقيا بسبب التزوير

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024

عينة منشطات محمود بنتايك تثير جدلًا واسعًا، والجماهير يكشفون مصير إعادة السوبر الإفريقي

أجر خادم وفرش وغطاء، تفاصيل سداد توفيق عكاشة 45 ألف جنيه لمنع تنفيذ حكم حبسه شهرا

قمة مصرية صومالية إرتيرية بأسمرة لتعزيز الأمن في القرن الإفريقي والبحر الأحمر

تصاعد الدخان بكثافة، لحظة اندلاع حريق هائل في تل أبيب (فيديو)

قطع المياه 7 ساعات غدا عن بعض قرى أطفيح بالجيزة

منوعات

المزيد

عالم أحياء يكشف سبب خطورة القهوة سريعة التحضير

عالم يتوقع حدوث أعاصير مدمرة قبل نهاية القرن

تطوير أقمار استشعار لإرسال البيانات من مدار الأرض بسرعة فائقة

علماء روس يبتكرون تقنية لزيادة مقاومة المعادن للتآكل

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال وارتفاع المانجو في سوق العبور

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 10-10-2024 بالسوق المحلية

سعر الدرهم الإماراتي فى البنوك اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024

ارتفاع البصل والفلفل، أسعار الخضراوات اليوم الخميس في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

من هو الإسرائيلي المعتقل في لبنان؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الشفاء للمريض في ليلة الجمعة

منها الإيمان والصبر، كيفية دخول العبد في معية الله

لماذا اعترض الكافرون على بشرية الرسول؟، الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية