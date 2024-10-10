الجمعة 11 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

أخبار مصر اليوم، 8 رسائل رئاسية حاسمة من السيسي لدعم الصومال، والرقابة الإدارية تضبط تشكيلا عصابيا تخصص في المراهنات عبر الإنترنت

الرئيس السيسي وقادة
الرئيس السيسي وقادة الصومال وإريتريا، فيتو

نشرة أخبار مصر، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

من إريتريا، 8 رسائل رئاسية حاسمة لدعم الصومال ووقف حرب السودان وأمن البحر الأحمر

عقدت اليوم الخميس، قمة ثلاثية بين قادة مصر الصومال وإريتريا بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحسن شيخ محمود رئيس الصومال والرئيس الإريتري أسياس أفورقي، وذلك في العاصمة أسمرة وصدر عنها بيانا مشترك.

 

قادة مصر والصومال وإريتريا يتفقون على إنشاء لجنة مشتركة للتعاون في كافة المجالات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيراه الإريتري أسياس أفورقي والصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024 في العاصمة الإرترية أسمرا، حيث أجرى الرؤساء في قمة ثلاثية مشاورات مكثفة بشأن مسائل إقليمية ودولية حيوية، وذلك بناء على دعوة من الرئيس إسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس د. حسن شیخ محمود رئيس الصومال الفيدرالية.

 

الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا عصابيا تخصص في المراهنات عبر الإنترنت

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على تشكيل عصابي منظم في عدد من محافظات الجمهورية، تخصص في استقطاب الشباب للمشاركة في المراهنات غير المشروعة عبر المواقع الإلكترونية المتخصصة، التي يتم إدارتها من خارج جمهورية مصر العربية.

 

استمرار فتح مفيض سد النهضة، باحث بالشأن الإفريقي يكشف سر ارتفاع مياه النيل

 كشف هاني إبراهيم، الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، عن آخر تطورات الموقف بسد النهضة، وحوض النيل الأزرق، المورد الرئيسي لمياه نهر النيل القادمة لمصر.

 

هؤلاء ليس لهم الحق في الاشتراك المخفض للمترو

أكد مصدر مسئول  بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن هناك فئات بين الطلبة لا يحق لهم الحصول على الاشتراكات، المدعمة من التعليم العالي أو من التربية والتعليم.

 

التموين: صرف 50% من المقررات التموينية لشهر أكتوبر لأصحاب البطاقات

انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية من صرف 50% من المقررات التموينية لأصحاب البطاقات خلال شهر أكتوبر الجاري. 

 

أول تعليق من الصحة على زيادة أسعار خدمات الإسعاف غير الطارئة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أن الخدمات الإسعافية الطارئة للمرضى مازالت مجانية وبدون مقابل للخدمة.


 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نشرة اخبار مصر أخبار مصر دعم الصومال وقف حرب السودان امن البحر الاحمر مصر والصومال الرقابة الإدارية الاشتراك المخفض للمترو

الأكثر قراءة

كشفت سبب جريمة ابنها ورد فعل السيسي، الوزيرة نبيلة مكرم تتحدث عن أيامها العصيبة

بمنشور على فيس بوك، استقالة اللواء عصام البديوي من رئاسة شركة السكر والصناعات التكاملية

وسط رعب إثيوبيا، 3 بيانات نارية من مصر والصومال وإريتريا

هل ترتفع أسعار السلع بعد تصريحات "مدبولي" عن اقتصاد الحرب؟ شعبة المواد الغذائية توضح

أول رد رسمي من الزمالك بعد وصول بطاقة بوبيندزا لـ رابيد الروماني

ماجد المصري يكشف لـ"فيتو" حقيقة تطاول محمد ساميّ علي فريق مسلسل أش أش

اليوم، قطع المياه عن 6 مناطق بالجيزة لمدة 7 ساعات

مؤرخ رياضي: الزمالك يستحق لقب أكبر قلعة رياضية في مصر بالأرقام

منوعات

المزيد

"إير فرانس" تحقق في تحليق إحدى طائراتها فوق العراق خلال الهجوم الصاروخي الإيراني

طلب غريب من مسؤولة أمريكية لسكان المناطق المهددة بالإعصار

طائرة تركية تهبط اضطراريا في أمريكا بعد وفاة قائدها

تفاصيل مشاجرة بين فتاة وسائق تاكسي بالأردن (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 10-10-2024

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

سعر طن القصدير اليوم الخميس 10-10-2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الأرز اليوم الخميس بالأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد التوقعات بتلوث الهواء خلال الـ 48 ساعة المقبلة، إجراءات وقائية عاجلة من وزارة البيئة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 11-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 11 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

تحية أهل الجنة، تعرف على أهمية السلام وهدفه في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية