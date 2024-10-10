أخبار مصر اليوم، 8 رسائل رئاسية حاسمة من السيسي لدعم الصومال، والرقابة الإدارية تضبط تشكيلا عصابيا تخصص في المراهنات عبر الإنترنت
نشرة أخبار مصر، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:
من إريتريا، 8 رسائل رئاسية حاسمة لدعم الصومال ووقف حرب السودان وأمن البحر الأحمر
عقدت اليوم الخميس، قمة ثلاثية بين قادة مصر الصومال وإريتريا بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحسن شيخ محمود رئيس الصومال والرئيس الإريتري أسياس أفورقي، وذلك في العاصمة أسمرة وصدر عنها بيانا مشترك.
قادة مصر والصومال وإريتريا يتفقون على إنشاء لجنة مشتركة للتعاون في كافة المجالات
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيراه الإريتري أسياس أفورقي والصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024 في العاصمة الإرترية أسمرا، حيث أجرى الرؤساء في قمة ثلاثية مشاورات مكثفة بشأن مسائل إقليمية ودولية حيوية، وذلك بناء على دعوة من الرئيس إسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس د. حسن شیخ محمود رئيس الصومال الفيدرالية.
الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا عصابيا تخصص في المراهنات عبر الإنترنت
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على تشكيل عصابي منظم في عدد من محافظات الجمهورية، تخصص في استقطاب الشباب للمشاركة في المراهنات غير المشروعة عبر المواقع الإلكترونية المتخصصة، التي يتم إدارتها من خارج جمهورية مصر العربية.
استمرار فتح مفيض سد النهضة، باحث بالشأن الإفريقي يكشف سر ارتفاع مياه النيل
كشف هاني إبراهيم، الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، عن آخر تطورات الموقف بسد النهضة، وحوض النيل الأزرق، المورد الرئيسي لمياه نهر النيل القادمة لمصر.
هؤلاء ليس لهم الحق في الاشتراك المخفض للمترو
أكد مصدر مسئول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن هناك فئات بين الطلبة لا يحق لهم الحصول على الاشتراكات، المدعمة من التعليم العالي أو من التربية والتعليم.
التموين: صرف 50% من المقررات التموينية لشهر أكتوبر لأصحاب البطاقات
انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية من صرف 50% من المقررات التموينية لأصحاب البطاقات خلال شهر أكتوبر الجاري.
أول تعليق من الصحة على زيادة أسعار خدمات الإسعاف غير الطارئة
أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أن الخدمات الإسعافية الطارئة للمرضى مازالت مجانية وبدون مقابل للخدمة.
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