الخميس 10 أكتوبر 2024
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التموين: صرف 50% من المقررات التموينية لشهر أكتوبر لأصحاب البطاقات

السلع التموينية،
السلع التموينية، فيتو
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انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية من صرف 50% من المقررات التموينية لأصحاب البطاقات خلال شهر أكتوبر الجاري. 

وتصرف وزارة التموين والتجارة الداخلية 31 سلعة تموينية ما بين سكر وزيت وصلصة وسمن وجبنة وغيرها من المواد الغذائية المختلفة  يتم ضخها بإنتظام من خلال مخازن شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأكدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية استمرار صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات دون نقص أو  عجز في قائمة السلع بالمنظومة التموينية وعددها 31 سلعة. 

 

وأوضحت الشركة القابضة انتظام توريد كافة السلع المدرجة  على المنظومة التموينية لمنافذ التموين سواء البقالين أو منافذ مشروع جمعيتي دون نقص أو عجر بأية سلعة.  

وكان قد تردد على وسائل التواصل الاجتماعي وقف صرف أربع سلع تموينية اعتبارا من الشهر الجاري، وهي سلع:  خل، صلصة، طحينة، مرقة، لبن بودرة ، من قائمة السلع التموينية، وهو ماثبت عدم صحته، وانتظام صرف تلك السلع للمواطنين على البطاقات التموينية. 

 

وجاءت أسعار السلع التموينية عن شهر أكتوبر 2024، كالآتي:

 1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 15.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 7.75 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

9- مسلٍ صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

15- جبن أبيض زنة 125 جرامًا بسعر 4.5 جنيه.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125 جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة جنيه ونصف.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

31- مسحوق غسيل 60 جرامًا بسعر 4.50 جنيه.

 

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البطاقات التموينية الشركة القابضة للصناعات الغذائية منظومة التموين وزارة التموين

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