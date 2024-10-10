الخميس 10 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

هؤلاء ليس لهم الحق في الاشتراك المخفض للمترو

اشتراكات مترو الأنفاق
اشتراكات مترو الأنفاق

أكد مصدر مسئول  بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن هناك فئات بين الطلبة لا يحق لهم الحصول على الاشتراكات ، المدعمة من التعليم العالي أو من التربية والتعليم.

وقال المصدر: إن الفئات الممنوعة من الحصول على اشتراكات المترو المدعومة هم: "طلاب التعليم المفتوح – طلاب الدراسات العليا – الطلاب الأجانب بالتربية والتعليم – الطلاب الأجانب بالجامعات – طلاب المدارس بنظام الدراسة المنزلية".

أعلنت الشركة أسعار التذاكر بفئاتها المختلفة وهى كالتالى:- 


● تذكرة منطقة واحدة بعدد ٩ محطات بقيمة ٨ جنيها. 
● تذكرة منطقتين بعدد ١٦ محطة بقيمة ١٠ جنيهات.
● تذكرة ثلاث مناطق بعدد ٢٣ محطة بقيمة ١٥ جنيها.
● تذكرة أربعة مناطق بعدد أكثر من ٢٣ محطة بقيمة ٢٠ جنيها.
● تذكرة ذوى الهمم جميع المناطق بعدد أكثر من ٢٣ محطة بقيمة ٥ جنيهات. 

 


وأوضحت أن أسعار الاشتراكات الجمهور والطلبة وجميع الفئات الأخرى بنفس الأسعار التى تم الإعلان عنها بالموقع الرسمي للشركة  ولم يتم إجراء أى زيادات عليها كما أدعت تلك الصفحة الوهمية

 

مؤكدين على أنه منذ أمس تم البدء فى استخراج اشتراكات الطلبة بمختلف المراحل التعليمية والتى جائت بنسبة تخفيض تتراوح بين ٨٨ % حتى ٩١ % وهى كالتالى:- 


● اشتراك طلبة منطقة واحدة لمدة ٣ شهور  بقيمة ١٥٠ جنيها.
● اشتراك طلبة منطقتين لمدة ٣ شهور بقيمة ٢٠٠ جنيه.
● اشتراك طلبة ثلاث وأربع مناطق لمدة ٣ شهور بقيمة ٢٥٠ جنيها.
● اشتراك طلبة خمس وست مناطق لمدة ٣ شهور بقيمة ٣٠٠ جنيه. 
 

 

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