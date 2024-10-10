الخميس 10 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

أول تعليق من الصحة على زيادة أسعار خدمات الإسعاف غير الطارئة

زيادة اسعار خدمات
زيادة اسعار خدمات الإسعاف

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أن الخدمات الإسعافية الطارئة للمرضى مازالت مجانية وبدون مقابل للخدمة مثل
١-  الحوادث وحالات الطوارئ كالجلطات والأزمات القلبية وغيرها

 زيادة أسعار خدمات الإسعاف غير الطارئة

 

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة ان زيادة اسعار الخدمات الغير طارئة هي زيادة ضرورية لأسعار الخدمات الإسعافية للخدمات غير الطارئة بسبب زيادة أسعار الوقود وارتفاع أسعار المعدات والصيانة وزيادة رواتب العاملين
 

وأكد أن هذه الخدمات تتمثل في:


١- احتياج شخص لسيارة إسعاف للخروج من المستشفى بعد التعافي
٢- خدمات التأمين مثل تأمين مباريات الكرة
٣- تأمين مؤتمر أو انتخابات ضد أي حوادث قد تطرأ
٤- تأمين موقع تصوير سينمائي
 

أكد ان المرضى من كبار السن والمستحقين لمعاش تكافل وكرامة وغير القادرين والحاصلين على كارت الخدمات المتكاملة من غير القادرين على الحركة يتم إعفاء هم من سداد تكاليف الخدمات غير الطارئة وتقدم مجانية لهم


أكد  على دعم الدولة للمريض وعدم المساس بحقوقه المجانية في الإسعـاف أو تلقي العلاج.

 

وأعلنت هيئة الإسعاف المصرية اعتماد لائحة جديدة بأسعار الخدمات الإسعافية غير الطارئة، وجاءت هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لمواكبة ارتفاع التكلفة التشغيلية لسيارات الإسعاف والأطقم الطبية.

 

وتتراوح تكلفة نقل الحالات غير الطارئة داخل المحافظة بين 450 جنيهًا و3775 جنيهًا، بينما تتراوح تكاليف النقل بين المحافظات من 550 جنيهًا إلى 9100 جنيه، حسب المسافة.

 

كما تم تحديد أسعار خدمات التأمينات للجهات الخارجية بين 400 جنيه و49 ألف جنيه، لتشمل تأمين المنافسات الرياضية والفعاليات الجماهيرية

 

وتضمنت اللائحة أيضًا خدمات إسعافية مستحدثة، مثل إيجار الجولف كار بسعر 2500 جنيه في اليوم وإيجار الإسكوتر الكهربائي بسعر 2000 جنيه.


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