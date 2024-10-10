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خارج الحدود

محلل سياسي يكشف هدف أمريكا من الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني

البيت الأبيض، فيتو
البيت الأبيض، فيتو

قال عبدالله نعمة، الباحث والمحلل السياسي، إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس ضغطا كبيرا على لبنان من خلال العمل الوحشي والاعتداءات التدميرية على الشعب والدولة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد جعل جوزيف عون رئيسا للجمهوية اللبنانية، وهذا الأمر صار محسوما تقريبا.

 

موقف نتنياهو من وقف إطلاق النار

وأضاف «نعمة»، خلال لقائه عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن حزب الله وافق على تطبيق القرار رقم 1701 مع وقف إطلاق النار، ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض السلام ووقف وإطلاق النار ويواصل هجماته التدميرية على الشعب اللبناني.

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دعم أمريكا لإسرائيل ضد إيران

وتابع، أن أمريكا تسعى من خلال إسرائيل نزع البصمة الإيرانية عن لبنان، مشيرا إلى أن الأزمة بين إسرائيل وإيران لم تنته بعد، والحل ليس لدى لبنان بل يجب أن يكون حلا استراتيجيا بين الأطراف المتنازعة، وبالتالي ينعكس الأمر على لبنان.

 

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أمريكا الهجوم الإيراني إيران إسرائيل نتنياهو لبنان

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