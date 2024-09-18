حزب الله في العراق يعلن استعداده لإرسال مقاتليه إلى لبنان

تفجيرات لبنان، أعلنت كتائب حزب الله في العراق استعدادها لإرسال مقاتليها إلى لبنان بعد الخرق الأمني الذي حققته إسرائيل داخل حزب الله، وتفجير مئات أجهزة الاتصالات.

وقالت الكتائب، وهي أكبر فصيل مسلح عراقي موالٍ لإيران، إن ما أسماه "الكيان الصهيوني استهدف اللبنانيين في بيئتهم المدنية، وهو ما يؤكد خبث ودناءة العدو، وفشله في التصدي للرجال في الميدان".

وأكدت في بيان لها وضع "كتائب حزب الله كل إمكانياتها بيد الإخوة في لبنان، ونحن على أتم الاستعداد للذهاب معهم إلى آخر المطاف، وإرسال المجاهدين والمعدات والدعم سواء أكان على المستوى الفني أو اللوجستي"، حسب تعبير البيان.

وتوعدت إسرائيل "بدفع أثمان مضاعفة لقاء فعلتها هذه"، بالإشارة إلى تفجيرات أجهزة "البيجر" للاتصالات التي أدت إلى مصرع تسعة أشخاص وإصابة أكثر من ألفين آخرين بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وكانت عشرات أجهزة الاتصالات نوع "البيجر" التي تمتلكها ميليشيا حزب الله في لبنان قد تعرضت إلى استهداف سيبراني معقد يعتقد أنها إسرائيلية، حيث تفجرت المئات منها؛ مما أدى إلى وقوع إصابات وقتلى في صفوف الأشخاص الذين كانوا يحملونها.