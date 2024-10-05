السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الخارجية الأمريكية تعلن موعد وأهداف الرد الإسرائيلي على إيران

صواريخ الاحتلال
صواريخ الاحتلال

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، إن إسرائيل لم تقدم ضمانات لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنها لن تستهدف المنشآت النووية الإيرانية.

وأضاف المسؤول في حديث لشبكة CNN، أنه "من الصعب حقا معرفة" ما إذا كانت إسرائيل ستستخدم الذكرى السنوية لهجوم حركة "حماس" عليها في 7 أكتوبر للرد.

وقال: "أعتقد أنهم يريدون تجنب هذا اليوم من بعض النواحي، لذا في تقديري، إذا كان هناك أي شيء فمن المرجح أن يكون قبل أو بعد ذلك".

وردا عما إذا كانت إسرائيل أكدت للولايات المتحدة أن استهداف المواقع النووية الإيرانية غير وارد قال المسؤول الامريكي: "نأمل ونتوقع أن نرى بعض الحكمة والقوة، ولكن كما تعلمون، لا توجد ضمانات".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال بايدن إن بلاده لن تدعم إسرائيل في استهداف البرنامج النووي الإيراني، كما أن المسؤولين الأمريكيين ليس لديهم وضوح بعد بشأن موعد اتخاذ القرار بشأن رد إسرائيل أو تنفيذه.

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة "تعمل منذ ما يقرب من عام لمنع الصراع من التحول إلى حرب أكبر، وقد فعلت ذلك حتى الآن"، وأضاف المسؤول "في الوقت الحالي، نحن على حافة الهاوية".

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن أمس الجمعة، أنه سيستهدف مصافي التكرير وحقول الغاز الإسرائيلية إذا هاجمت إسرائيل إيران.

وقال نائب القائد العام لحرس الثورة في إيران العميد علي فدوي في تصريح لقناة "الميادين" اللبنانية، "إن أخطأ كيان الاحتلال، فسنستهدف كل مصادر الطاقة ومحطات الطاقة وجميع المصافي والحقول الغازية لديه".

 وأشار إلى أن "إيران بلد كبير وواسع، وفيه الكثير من المراكز الاقتصادية، في حين أن إسرائيل لديها 3 محطات للطاقة وعدة مصاف"، وأضاف قائلا: "بإمكاننا ضربها كلها في آن واحد".

وكان المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي، قال في كلمة له الجمعة، إن ما قامت به القوات المسلحة الإيرانية هو الحد الأدنى من العقاب مقابل الجرائم الإسرائيلية.

 وأضاف خامنئي: "نحن في أداء هذا الواجب لن نتأخر ولن نقوم بالانفعال ولن نتسرع ولن نقصر"، مشددا على أن "العملية الإيرانية الأخيرة شرعية وقانونية".

وشنت إيران في الأول من أكتوبر هجوما صاروخيا هو الثاني من نوعه على إسرائيل، استهدفت من خلاله قواعد عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الهجوم جاء في إطار رد طهران على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الخارجية الأمريكية إيران الرد الإسرائيلي لرئيس الامريكي بايدن

الأكثر قراءة

دفاع ضحية إمام عاشور: أطالب بتعديل القضية من الضرب إلى استعراض القوة

سعر طن القصدير اليوم السبت 5 أكتوبر 2024

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 5 أكتوبر 2024

الموت يفجع الإعلامية بوسي شلبي

البراءة للمتهمين بتسريب امتحانى الفيزياء والتاريخ بالثانوية العامة

مفاجأة فى سعر طن القمح وهذه أسعار الدقيق بالأسواق

مصدر بالأهلي: قيد معلول بالميركاتو الشتوي سيكون في هذه الحالة فقط

"عاشق" يحافظ على صدارة الإيرادات بالسينمات قبل عرضه بالمنصات الرقمية

منوعات

المزيد

العثور على كنز من مجوهرات فضية وعملات معدنية عربية بكمية كبيرة في روسيا

تضاعف عدد جرائم معاداة السامية في ألمانيا بعد عملية طوفان الأقصى

الهند تخطط لإرسال بعثة فضائية إلى كوكب الزهرة

"زلازل سماوية" تحدث في جميع أنحاء العالم تحير العلماء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم السبت 5 أكتوبر 2024

أسعار الفاكهة اليوم، المانجو كيت تسجل 35 جنيهًا في سوق العبور

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة 4-10-2024

المزيد

انفوجراف

أقوال فرد أمن مول شهير بالشيخ زايد ضد لاعب الأهلي إمام عاشور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتى الجمهورية في اليوم العالمي للمعلم: الإسلام يدعو إلى طلب العلم وتعمير الكون

«البحوث الإسلامية» يطلق حملة توعوية شاملة عن حرب أكتوبر

تفسير حلم المشي في الصحراء بالمنام وعلاقته بالرغبة في هجر المحيطين

المزيد
الجريدة الرسمية