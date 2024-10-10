عقر دار حزب الله وبنك أهداف ثمين للاحتلال، معلومات عن "حارة حريك" موقع اغتيال نصر الله

حارة حريك، منذ تصاعد القتال بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وجماعة حزب الله، كثفت تل أبيب من عملياتها العسكرية وغاراتها الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، وبالأخص "حارة حريك" التي تعرف بمعقل حزب الله داخل لبنان.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، نفذت دولة الاحتلال العديد من الغارات الجوية على حارة حريك، ووجهت العديد من الإنذارات لسكانها من أجل إخلائها، كما نفذت العديد من عمليات الاغتيالات الهامة داخلها، ما جعل حارة حريك بنك أهداف ثمينا لإسرائيل في صراعها ضد حزب الله.

معلومات عن حارة حريك

حارة حريك منطقة تقع في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت وسط بلدات ساحل المتن الجنوبي، كانت قرية زراعية ثم أصبحت مركزا لجماعة حزب الله بعد الحرب الأهلية اللبنانية، يحدها من الشمال والغرب بلدة الغبيري، وبرج البراجنة من الجنوب، والحدث والشياح من الشرق.

تبلغ مساحة حارة حريك 1.83 كيلومتر مربع. وهي مسقط رأس الرئيس اللبناني السابق ميشال عون، كما تبعد عن مركز العاصمة، بيروت، حوالي خمسة كلم، وتضم أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية.

تعددت الروايات عن تسمية حارة حريك بهذا الاسم، فقد نقلت الروايات الشعبية أنها نسبت للرجل الذي بناها، والذي كان لقبه "حريك" نسبة لفرط حركته، وفي رواية أخرى نسب الاسم للغة السريانية بمعنى الاحتراق.

تاريخ حارة حريك

في أواخر القرن الـ19 وأوائل القرن الـ20 كانت حارة حريك وبرج البراجنة وبلدة الشياح تشكل "قومسيونا" (بلدية) برئاسة رفقت باشا، وتتألف هذه البلدية من أعيان ومشايخ المنطقة، وكانت تتضمن حوالي 2500 مواطن موارنة وشيعة.

في سنوات الحرب العالمية الأولى توقف القومسيون، واستقلت حارة حريك بمجلس بلدي جديد لها سنة 1918.

كانت حريك سابقا قرية زراعية تشتهر بأشجار الحمضيات، وكان من أشهر ملّاك البساتين فيها آل تحومي وعضيمي وسرواني ودكاش.

وفي نهاية أربعينيات القرن الـ20 أقيم مخيم برج البراجنة على مشارف الحارة، وهذا أدى لفقد الهوية الريفية للمنطقة بسبب أعداد اللاجئين الذين استقروا فيها وجعلوها حيا حضريا.

كانت حارة حريك قبل الحرب الأهلية اللبنانية ذات أغلبية مسيحية، لكن لاحقا بدأ المسيحيون ببيع منازلهم والرحيل بأعداد كبيرة، فحلت محلهم عائلات شيعية فرت من الصراع في جنوب لبنان أو من أحياء بيروت مثل النبعة.

المعقل السياسي لحزب الله

برز حزب الله بعد الحرب الأهلية اللبنانية، وأقام مقره الرئيسي في حارة حريك فأصبحت تعرف بأنها المعقل السياسي للحزب.

ونالت الضاحية الجنوبية القسط الأكبر من التدمير في حرب عام 2006، لا سيما منطقة حارة حريك، التي سوت إسرائيل معظم مبانيهما بالأرض، لكنها فشلت في إصابة أي من قيادات حزب الله التي كانت تقطن هاتين المنطقتين.

وفي عام 2006، بعد تعرض حارة حريك وأحياء من الضاحية الجنوبية للدمار، تركت الحكومة لحزب الله مهمة إعادة إعمار الضاحية الجنوبية، ليعزز من تواجده في المنطقة التي بدأ يسيطر عليها منذ مطلع الثمانينيات.

وتضم منطقة حارة حريك العديد من مراكز حزب الله المعروفة مثل مبنى "كتلة الوفاء للمقاومة"، ومجلس الشورى، ومكاتب المساعدات الاجتماعية التي تشهد كثافة في المراجعين، إضافة إلى مسجد ومكتبة الحسنين، وسواها من المؤسسات الاجتماعية والصحية.

وتنتشر في المنطقة أيضا عدة مراكز دينية وصحية ومؤسسات اجتماعية.

اغتيالات في حارة حريك

حسن نصر الله

أعلن الجيش الإسرائيلي في 27 سبتمبر 2024 قصف حارة حريك في الضاحية الجنوبية، وقال إن هدف الاغتيال كان حسن نصر الله، وأكد في اليوم الموالي نجاح عملية الاغتيال.

وبدوره أعلن حزب الله في 28 سبتمبر مقتل حسن نصر الله في الغارة التي استهدفته.

إبراهيم عقيل

في 20 سبتمبر 2024 أعلنت إسرائيل اغتيال إبراهيم عقيل بصاروخين أطلقتهما طائرة من طراز "إف-35" على شقة في منطقة الجاموس في حارة حريك، أثناء عقده اجتماعا مع قيادات فلسطينية ولبنانية.

فؤاد شكر

أعلن الجيش الإسرائيلي في 30 يوليو 2024 اغتيال فؤاد شكر في غارة شنتها الطائرات الحربية على مبنى بحارة حريك.

وفي اليوم التالي من الغارة، أكد حزب الله مقتل شكر في بيان رسمي، وأعلن العثور على جثمانه تحت ركام المبنى الذي استهدفته إسرائيل.