الخميس 10 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

4 جرحى إسرائيليين في قصف لحزب الله على الجليل الأعلى

صواريخ حزب الله،
صواريخ حزب الله، فيتو

أفادت القناة الـ12 العبرية في تقرير لها اليوم الخميس، بأن 4 إسرائيليين أصيبوا جراء الدفعة الصاروخية الأخيرة التي أطلقها حزب الله باتجاه الجليل الأعلى.

إصابة 4 إسرائيليين في قصف شنه حزب الله 

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم إطلاق نحو 100 صاروخ من ‎لبنان على كريات شمونة ومحيطها منذ صباح اليوم.

استهداف 21 موقعا لجيش الاحتلال بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

 وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، استهداف 21 موقعًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي وتم وضع جنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.

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إيطاليا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد إطلاق النار على مواقع اليونيفيل بجنوب لبنان

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التاريخ الأسود لإسرائيل ضد لبنان، بيروت تحتضن المقاومة الفلسطينية وتدفع ثمن المواجهة مع تل أبيب، وخبراء: المعارك الآن وجودية

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حزب الله الجليل الأعلى جيش الاحتلال لبنان

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