استشهاد وإصابة 11 شخصا في الغارة الإسرائيلية على بيروت
ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن الغارة الإسرائيلية على بيروت استهدفت مبنى مكونا من 8 طوابق والصواريخ، استهدفت 3 منها.
الغارات الإسرائيلية على لبنان تستهدف قياديا في حزب الله
في حين أفادت القناة الـ12 العبرية، في تقرير لها اليوم الخميس، بأن الغارة الإسرائيلية على بيروت استهدفت مسؤول التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا.
و نقلت وكالة الأنباء رويتزعن مسؤولين أمنيين في لبنان قولهم،:" إن الغارة الإسرائيلية على بيروت أسفرت عن استشهاد اثنين وإصابة 9 أخرين".
وشنت مقاتلات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، غارات جوية استهدفت وسط العاصمة اللبنانية بيروت، وهرعت على الفور سيارات الإسعاف إلى المنطقة.
غارات إسرائيلية تستهدف العاصمة اللبنانية بيروت
وافاد موقع روسيا اليوم، بأن الغارة الإسرائيلية استهدفت منطقة النويري، وغارة إسرائيلية ثانية استهدفت منطقة البسطة الفوقا في العاصمة اللبنانية بيروت.
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