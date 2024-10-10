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خارج الحدود

ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية على بيروت إلى 59 شهيدا ومصابا

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على لبنان، فيتو

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، عن استشهاد 11 شخصا وإصابة 48 آخرين في حصيلة أولية للهجوم الإسرائيلي على بيروت.

حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية على بيروت

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، نقلت وكالة الأنباء رويتز عن مسؤولين أمنيين في لبنان قولهم: "إن الغارة الإسرائيلية على بيروت أسفرت عن استشهاد اثنين وإصابة 9 أخرين".

وذكرت تقارير إعلامية، أن الغارة الإسرائيلية على بيروت  استهدفت مبنى مكونا من 8 طوابق والصواريخ، استهدفت 3 منها.

الغارات الإسرائيلية على لبنان تستهدف قياديا في حزب الله 

في حين أفادت القناة الـ12 العبرية، في تقرير لها اليوم الخميس، بأن الغارة الإسرائيلية على بيروت استهدفت مسؤول التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا.

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استشهاد وإصابة 11 شخصا في الغارة الإسرائيلية على بيروت

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الاحتلال يستهدف مسؤول التنسيق والارتباط بحزب الله وفيق صفا فى بيروت

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بيروت وزارة الصحة اللبنانية لبنان حزب الله

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استشهاد وإصابة 11 شخصا في الغارة الإسرائيلية على بيروت

الاحتلال يستهدف مسؤول التنسيق والارتباط بحزب الله وفيق صفا فى بيروت

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