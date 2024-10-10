ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية على بيروت إلى 59 شهيدا ومصابا
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، عن استشهاد 11 شخصا وإصابة 48 آخرين في حصيلة أولية للهجوم الإسرائيلي على بيروت.
حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية على بيروت
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، نقلت وكالة الأنباء رويتز عن مسؤولين أمنيين في لبنان قولهم: "إن الغارة الإسرائيلية على بيروت أسفرت عن استشهاد اثنين وإصابة 9 أخرين".
وذكرت تقارير إعلامية، أن الغارة الإسرائيلية على بيروت استهدفت مبنى مكونا من 8 طوابق والصواريخ، استهدفت 3 منها.
الغارات الإسرائيلية على لبنان تستهدف قياديا في حزب الله
في حين أفادت القناة الـ12 العبرية، في تقرير لها اليوم الخميس، بأن الغارة الإسرائيلية على بيروت استهدفت مسؤول التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا.
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