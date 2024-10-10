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وزير الصحة يتفقد مستشفيات "التأمين الشامل" بمحافظة الأقصر

د.خالد عبدالغفار،
د.خالد عبدالغفار، فيتو

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مستشفى الكرنك الدولي، التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة الأقصر، وذلك في إطار المتابعة الدورية للمنشآت الصحية في مختلف محافظات الجمهورية، للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعرف على أي تحديات تواجه المنظومة الصحية، والعمل على حلها.

 

مستوى الخدمات المقدمة من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد قسم الاستقبال، وقسم الرعاية المركزة، وأقسام الإقامة الداخلية بالمستشفى، واطمئن على المرضى المحتجزين في المستشفى، وحرص على التحدث مع المرضى ومرافقيهم، لاستطلاع آرائهم عن مستوى الخدمات المقدمة من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل.

 

مستشفى الكرنك يقدم خدماته في جميع التخصصات الطبية

 

وأشار «عبدالغفار» إلى أن مستشفى الكرنك، يقدم خدماته في جميع التخصصات الطبية، حيث يبلغ عدد أسْرة المستشفى 67 سرير داخلي، وعدد 2 أجنحة فندقية، و21 سرير عناية، و43 ماكينة غسيل كُلوي، فضلًا عن 6 غرف عمليات، وغرفة جراحة مناظير جهاز هضمي، بالإضافة إلى 22 سرير طوارئ إلى جانب الأقسام المساعدة مثل الأشعة، وخدمات المعامل، وبنك الدم.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير أنهى زيارته في المستشفى بزيارة معهد الرعاية التمريضية بالكرنك، حيث اطمئن على انتظام العملية التعليمية، والمهارات الفنية والعملية التي يكتسبها الطلاب، خلال المراحل الدراسية المختلفة.  

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير استكمل جولته في محافظة الأقصر، بزيارة مستشفى إيزيس التخصصي للنساء والتوليد، حيث تفقد الوزير العيادات الخارجية، وقسم حضانات الأطفال المبتسرين، ومعامل التحاليل، والتقى العديد من نزلاء المستشفى وأسرهم، وحرص على استطلاع آرائهم ومدى رضاهم عن الخدمات المكومة لهم.  

ولفت «عبدالغفار» إلى أن مستشفى إيزيس التخصصي يعد أول مستشفى معتمد متخصص في دعم خدمات صحة المرأة، بمحافظة الأقصر، ويقدم الخدمات الطبية للمنتفعات بمنظومة التأمين الصحي الشامل في إقليم جنوب الصعيد، من خلال مبنى مكون من 7 أدوار، يضم 28 سريرًا، و26 ماكينة غسيل كلوي، و20 عيادة خارجية، و5 معامل تحاليل، ووحدة عناية مركزة، بطاقة 10 أسرة، و4 غرف عمليات، و30 حضانة للأطفال.

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رافق نائب رئيس مجلس الوزراء خلال الجولة، الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور أحمد البرعي رئيس إقليم الصعيد، والمشرف العام على فرع الهيئة بالأقصر.

 

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