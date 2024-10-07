الصحة: زيادة عدد المنتفعين من التأمين الصحي لـ 69 مليونا في 2024

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن التأمين الصحي سيغطي 100% من المواطنين بحلول عام 2030.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي عقدت اليوم الإثنين، للاستماع إلى بيان الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، حول خطط وسياسات وزارة الصحة، وأبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي.

نظام صحى يشمل الجميع، ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، مرتكزات برنامج عمل الحكومة، من خلال خطة وزارة الصحة والسكان، لتحقيق الهدف الاستراتيجي الأول: نظام صحى يشمل الجميع، ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وخطط وسياسات وزارة الصحة والسكان المستقبلية، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية، ومشروعات لوائح وقوانين دعم النظام الصحي، وأبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، أن الهدف الاستراتيجي الرئيسي في بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، هو إتاحة الخدمات صحية متميزة وعالية الجودة، موضحًا المحقق من عمل هذا البرنامج، حيث بلغت نسب تغطية خدمات التأمين الصحي للسكان 78% -حتى الآن- بإجمالي تكلفة سنوية 10 مليارات جنيه.

زيادة عدد المنتفعين من التأمين الصحي لـ 69 مليون منتفع في عام 2024

وكشف الدكتور خالد عبدالغفار، زيادة عدد المنتفعين من التأمين الصحي لـ 69 مليون منتفع في عام 2024، مقارنة بـ 54 مليون منتفع عام 2014، فضلًا عن تقديم الخدمات لـ 8.5 مليون مواطن مدرج ببرنامج تكافل وكرامة.

وذلك من خلال خلال 23 فرعا للهيئة العامة للتأمين الصحي، بواقع 36 مستشفى، و367 عيادة شاملة، و101 مركز علاج طبيعي، و38 لجنة عامة، و1673 مستشفى وجهة متعاقدة تقدم خدماتها للمنتفعين من التأمين الصحي.

وأشار إلى مشروعات البنية التحتية بمستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي، بلغت 16 مشروع تطوير جزئي وكلي، إلى جانب إنشاء مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة بطاقة 350 سريرًا، ومستشفى بأرض نادي الشمس، بطاقة 400 سريرًا.