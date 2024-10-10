وزير الصحة: تحسن في توفير المستلزمات الطبية للعمليات الجراحية بعد نقصها

أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وجود تحسن في نسبة توافر المستلزمات الطبية العامة بنسبة 70 % لآخر شهرين.

تحسن توريد الخيوط الجراحية والشبك الجراحي بنسبة 40%

وأشار إلى تحسن توريد الخيوط الجراحية والشبك الجراحي بنسبة 40%، وفيما يخص مستلزمات القلب، تم توفير المستلزمات الخاصة بجراحة القلب والصدر لـ 3,000 حالة، وتوفير 1,300 صمــام ميكانيكال، و100 صمــام نسيجي تكفي 1.400 حالة تغير صمام، وتوفير 200 مؤكسد أطفال، و300 مؤكسد رضع يكفي لـ 500 حالة جراحة قلب الأطفال، إضافة إلى توفير 600 مؤكسد كبار.

وكشف عن وضع مستلزمات الرمد، حيث تم توفير 32,000 من العدسات اللينة بجميع المقاسات، و200 كاسيت لجهاز ستالاريس، وجارِ توفير 850 قرنية للقضاء على قوائم الانتظار، أما الغسيل الكلوي فقد تم توفير مستلزمات تكفي لتنفيذ مليون جلسة غسيل كلوي، وتوفير مخزون فلاتر غسيل كلوي لمدة تكفى 3 أشهر، توريد المستلزمات التي يوجد بها عجز في سلاسل الإمداد من مدة كفاية يومين لمدة تكفي من ثلاث أسابيع لشهر، مضيفًا توفير 4,530 مفصل ركبة و2,395 مفصل فخذ و45 مفصل أورام فيما يخص مستلزمات جراحة العظام، مشيرًا إلى الإفراج عن 552 جهاز أشعة وقطع غيار أنبوب، وتوفير 109 أجهزة موجات فوق صوتية.