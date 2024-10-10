الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الصحة: تحسن في توفير المستلزمات الطبية للعمليات الجراحية بعد نقصها

د.خالد عبدالغفار،
د.خالد عبدالغفار، فيتو
ads

أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وجود تحسن في نسبة توافر المستلزمات الطبية العامة بنسبة 70 % لآخر شهرين.

 

تحسن توريد الخيوط الجراحية والشبك الجراحي بنسبة 40%

وأشار إلى تحسن توريد الخيوط الجراحية والشبك الجراحي بنسبة 40%، وفيما يخص مستلزمات القلب، تم توفير المستلزمات الخاصة بجراحة القلب والصدر لـ 3,000 حالة،  وتوفير 1,300 صمــام ميكانيكال، و100 صمــام نسيجي تكفي 1.400 حالة تغير صمام، وتوفير 200 مؤكسد أطفال، و300 مؤكسد رضع يكفي لـ 500 حالة جراحة قلب الأطفال، إضافة إلى توفير 600 مؤكسد كبار.

 

وكشف عن  وضع مستلزمات الرمد، حيث تم توفير 32,000 من العدسات اللينة بجميع المقاسات، و200 كاسيت لجهاز ستالاريس، وجارِ توفير 850 قرنية للقضاء على قوائم الانتظار، أما الغسيل الكلوي فقد تم توفير مستلزمات تكفي لتنفيذ مليون جلسة غسيل كلوي، وتوفير مخزون فلاتر غسيل كلوي لمدة تكفى 3 أشهر، توريد المستلزمات التي يوجد بها عجز في سلاسل الإمداد من مدة كفاية يومين لمدة تكفي من ثلاث أسابيع لشهر، مضيفًا توفير 4,530 مفصل ركبة و2,395 مفصل فخذ و45 مفصل أورام فيما يخص مستلزمات جراحة العظام، مشيرًا إلى الإفراج عن 552 جهاز أشعة وقطع غيار أنبوب، وتوفير 109 أجهزة موجات فوق صوتية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الخيوط الجراحية الدكتور خالد عبدالغفار نائب جراحة القلب والصدر جراحة قلب الاطفال قوائم الانتظار قلب الاطفال وزير الصحة والسكان

مواد متعلقة

الصحة توضح الوقت الأنسب للفحص الذاتي الدوري لسرطان الثدي

وكيل الصحة بالإسماعيلية في جولة داخل القومسيون الطبي (صور)

الصحة العالمية: استشهاد وإصابة 6% من سكان غزة خلال عام

الأكثر قراءة

ماذا قصد رئيس الوزراء بتطبيق اقتصاد الحرب؟ الحكومة تكشف الخطة

إعفاءات للمسنين في القانون الجديد، تعرف عليها

الدولار يصعد لأعلى مستوى في شهرين وسط ترقب لبيانات اقتصادية

وفاة زوجة الدكتور حسام موافي، وصلاة الجنازة غدا

ارتفاع سعر الجنيه الذهب الأربعاء 9 أكتوبر 2024 في محلات الصاغة

إجراء تحليل مخدرات لعاطل متهم بالتحرش بطالبة في أتوبيس بمدينة نصر

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر

ميسي يهرب من "إعصار ميلتون" قبل مواجهة فنزويلا

منوعات

المزيد

امرأتان والعدل الدولية وجوتيريش، أبرز المرشحين لجائزة نوبل للسلام

السعودية تقضي بالسجن 30 عامًا على وافدين نفذا أكثر من ألف عملية احتيال

هجوم غير مبرر، رجل يصفع طفلة ويهددها بقتل والديها في برشلونة

للتوعية بسرطان الثدي، نائبة في البرلمان التركي تخلع شعرها المستعار (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

320 جنيها تراجعا في سعر الجنيه الذهب

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 9-10-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حماس وفتح جهزتا قنبلة تفجير مخطط نتنياهو فى القاهرة.. اتفاق الحركتين على إدارة غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 10-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 10 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

خالد الجندي: القرآن تحدث عن الرجولة بفخر، والشذوذ مهانة وخروج عن طاعة الله (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية