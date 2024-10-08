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محافظات

محافظ بني سويف يوقع بروتوكول تعاون خدمي وتنموي مع تنسيقية شباب الأحزاب

محافظ بني سويف يوقع
محافظ بني سويف يوقع بروتوكول مع تنسيقية شباب الأحزاب

وقع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى مجالات خدمية وتنموية والتوسع في إقامة معارض ومنافذ للسلع.

 

محافظ بني سويف يشيد بتنسيقية شباب الأحزاب 

وأشاد محافظ بني سويف بالدور الهام الذي تقوم به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والثقافية، والتي باتت رقما مهما في المعادلة السياسية والحزبية في المجتمع المصري، ومثلت قاعدة هامة ورافدا من الروافد المؤهلة لتكوين نخبة ساسية وثقافية ومجتمعية جديدة، وتعتبر خير امتداد لاستكمال مشروع الدولة المصرية في مجال تمكين الشباب والذي بدأته القيادة الساسية منذ عام 2016م.

 

محافظ بني سويف يوقع بروتوكول مع تنسيقية شباب الأحزاب 

 

جاء ذلك خلال مراسم توقيع البروتوكول الذي يستهدف التعاون المشترك بين المحافظة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مجال التعاون لتحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية ورفع معدلات الثقافة والتوعية والمشاركة المجتمعية وإتاحة وتوفير المعلومات والبيانات المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف، وإتاحة الخدمات اللوجستية بما يتناسب مع الإمكانات المتاحة، بجانب التعاون في إقامة المنافذ والمعارض الثابتة والمتنقلة للمواد الغذائية والإنتاجية والخدمة لخدمة أبناء وأهالي المحافظة.

وقع على البروتوكول: المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، والدكتور هيثم الشيخ عضو مجلس امناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر اللجنة التنسيقية، وفي حضور الدكتور بلال حبش، نائب محافظ بني سويف عضو مجلس امناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأعضاء التنسيقية: النائب عماد خليل عضو مجلس النواب، والدكتور محمد جبر معاون المحافظ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور قياتي عاشور، والدكتور إسلام عثمان، والدكتور آلاء بسيوني.

 

محافظ بني سويف يوقع بروتوكول مع تنسيقية شباب الأحزاب 

 

محافظ بني سويف يوقع بروتوكول مع تنسيقية شباب الأحزاب 

أبدى محافظ بني سويف، ترحيبه بتوقيع البروتوكول مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذي يعد استكمالا لخطة عمل المحافظة في الفترة الحالية، التي ترتكز على التوسع في التعاون مع كل القوى السياسية والمجتمعية والجهات المعنية وشركاء التنمية لخدمة أبناء المحافظة، مشيدًا بجهود التنسيقية، لاسيما وأنها توسعت في الجهود المجتمعية على مستوى محافظات مصر بشكل عام، وبصفة خاصة بمحافظة بني سويف.

وأكد نائب محافظ بني سويف، أن هذا البروتوكول بعتبر استكمالا أو تجديدا لبروتوكول سبق إبرامه بين المحافظة والتنسيقية، بعد إضافة بعض البنود ومجالات التعاون، مشيرًا إلى التطابق والتناغم بين المحافظة والتنسيقية في مجال دعم وتنمية المشاركة المجتمعية، لاسيما في ظل توجه التنسيقية نحو بناء الشخصية المصرية المتكاملة تعليميا وثقافيا واجتماعيا واقتصاديا، مما يشكل دعما نوعيا لجهود ورؤية المحافظة واستراتيجيتها التنموية التي تستهدف 6 قطاعات اقتصادية وتنموية.

 

محافظ بني سويف يوقع بروتوكول مع تنسيقية شباب الأحزاب 

 

من جانبهم، أعرب أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن تقديرهم لمحافظ بني سويف لما يقدمه من دعم لكل جهودهم، والتوجيه بتسهيل كافة المتطلبات بالتعاون مع الجهات التنفيذية المختصة، مؤكدين أن بني سويف من المحافظات التي تشهد تطورًا غير مسبوق في مختلف الميادين والقطاعات، في ظل القيادة الشابة التي تعتبر نموذجا مميزًا لتجسيد نجاح وتفوق الشباب الذي يتكامل مع رؤية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن مشروع طموح يقوده ويشرف عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

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